JawaPos.com - Memasuki November 2026, peluang mendapatkan rezeki tidak selalu datang dari pekerjaan atau penghasilan rutin.

Ada kalanya, keberuntungan justru muncul melalui kejadian sederhana yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, mulai dari hadiah, bonus, hingga uang yang sempat dianggap tidak akan kembali.

Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat empat shio yang diprediksi memiliki peluang memperoleh uang kaget sepanjang November 2026.

Nominalnya digambarkan beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bergantung pada peluang dan situasi yang dihadapi masing-masing individu.

Menariknya, sumber rezeki tersebut tidak selalu berasal dari orang terdekat.

Bisa melalui pekerjaan, perkembangan bisnis, pemberian seseorang, maupun kesempatan yang datang secara tiba-tiba.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi membawa keberuntungan finansial dan mendapatkan uang tak terduga?

Berikut ulasannya yang dilansir dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (23/11).

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal memiliki karakter ceria, energik, mudah bergaul, dan pandai menjaga penampilan.

Meskipun sedang menghadapi persoalan, pemilik shio ini cenderung berusaha menunjukkan sikap positif.

Dalam hubungan, mereka juga dikenal romantis, setia, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap pasangan.

Menurut pembacaan tarot, Shio Kelinci diprediksi berpeluang mendapatkan uang kaget pada November 2026.

Rezeki tersebut bisa datang melalui pemberian keluarga, tambahan uang saku, hadiah dari pasangan, hingga pembayaran utang lama yang akhirnya dikembalikan.

Bahkan, ada peluang memperoleh hadiah undian atau bonus dengan nominal yang cukup menggembirakan.

2. Shio Babi

Shio Babi memiliki karakter ramah, mudah akrab dengan orang lain, dan senang menikmati berbagai hal dalam kehidupan.

Mereka juga dikenal menyukai kuliner, mengikuti tren, serta memiliki ketertarikan terhadap informasi yang sedang ramai diperbincangkan.

Sifat terbuka tersebut membuat pemilik shio ini relatif mudah membangun hubungan sosial maupun relasi bisnis.

Dalam ramalan tarot November 2026, Shio Babi diprediksi berpeluang memperoleh uang kaget dari sumber yang tidak terduga.

Salah satunya melalui perkembangan usaha yang semakin ramai, produk yang mulai dikenal banyak orang, atau keuntungan dari kerja sama bisnis.

Selain itu, warisan, pemberian keluarga, maupun bonus dari mitra usaha juga digambarkan sebagai kemungkinan sumber tambahan rezeki.

3. Shio Kerbau

Shio Kerbau identik dengan pribadi pekerja keras, disiplin, pantang menyerah, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Mereka cenderung tidak mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan ekonomi.

Bagi pemilik shio ini, menyelesaikan kewajiban dan memenuhi kebutuhan keluarga menjadi salah satu prioritas utama dalam kehidupan.

Berdasarkan prediksi tarot, Shio Kerbau berpotensi mendapatkan kejutan finansial pada November 2026 sebagai hasil dari usaha yang selama ini dilakukan.

Bentuknya bisa berupa kenaikan gaji, bonus dari atasan, apresiasi klien, atau tambahan penghasilan melalui kerja sama profesional.

Uang yang datang secara tiba-tiba tersebut diprediksi dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan dan memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tertunda.

4. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi, pekerja keras, dan menyukai aktivitas yang membuat dirinya terus berkembang.

Mereka juga cenderung memperhatikan penampilan, memiliki karisma, serta mudah menarik perhatian orang lain.

Di samping itu, karakter suka menolong, romantis, dan setia menjadi beberapa kelebihan yang melekat pada pemilik shio ini.

Menurut pembacaan tarot, Shio Kuda termasuk salah satu yang diprediksi berpeluang mendapatkan uang kaget pada November 2026.

Rezeki tersebut dapat hadir melalui bonus pekerjaan, pemberian teman, keuntungan bisnis, maupun transfer uang dari sumber yang tidak disangka-sangka.