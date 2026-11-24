JawaPos.com – Zodiak scorpio merasa kecewa pada seseorang terdekat. Intuisi yang tinggi dan kemampuan scorpio untuk menangani situasi sulit akan meningkat hari ini. Jangan memiliki harapan yang tinggi dari orang lain.

Cobalah meluruskan keadaan dengan orang lain, dengan memberikan mereka pandangan yang realistis. Kemudian, pastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Jika perlu, andalkan kritik yang membangun untuk menghindari keterasingan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 24 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio ingin melakukan semuanya untuk membuat pasangan merasa bahagia. Terkait karir, nikmati pekerjaan dan jagalah minat tetap hidup untuk menghadapi tekanan kerja dengan mudah.

Sementara itu, scorpio disarankan untuk beristirahat dengan cukup agar kondisimu tidak semakin memburuk. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.

Kesehatan Scorpio

Kesehatan scorpio sedang tidak dalam kondisi terbaik hari ini, tetapi jangan patah semangat.

Semangat scorpio patut dipuji, karena meskipun kondisi kesehatan kurang baik, scorpio terus bekerja keras untuk mencapai tujuan.

Namun, istirahat yang cukup disarankan, agar kondisimu tidak semakin memburuk.

Keuangan Scorpio

Kerja keras dan kegigihan akan membawa scorpio pada kesuksesan besar. Semua ide scorpio akan berhasil dengan gemilang.