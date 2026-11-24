JawaPos.com - Masalah keuangan mungkin mengganggu ekspresi diri zodiak leo hari ini. Mungkin, leo membutuhkan lebih banyak uang sebelum melanjutkan proyek yang sangat berarti.

Namun, biasanya leo bukanlah tipe orang yang membiarkan pertimbangan semacam ini menghentikan diri sendiri.

Hanya sedikit pemikiran dan perencanaan dapat membuat apa pun yang ingin leo lakukan menjadi lebih mudah diwujudkan. Tuliskan beberapa ide dan mulailah mengerjakannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 24 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin perlu menghabiskan waktu berdua saja dengan pasangan jauh dari tekanan kehidupan kerja sehari-hari. Terkait karir, ambil inisiatif di tempat kerja untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, cobalah untuk beristirahat dan mengatasi sumber stresmu. Terkait keuangan, bersiaplah karena leo mungkin akan melihat terobosan finansial segera terjadi.

Kesehatan Leo

Hari ini, leo mungkin merasa kurang sehat. Tetapi hal itu hanya terkait stres, jadi cobalah untuk beristirahat. Untuk mengatasi rasa sakit dan nyeri, carilah sumber stresmu.

Kondisi mental dan pikiran seseorang, mempunyai pengaruh yang luar biasa pada tubuh. Maka dari itu, perhatikanlah tingkat stres dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kendalikan stres agar kesehatanmu segera membaik.

Keuangan Leo

Planet-planet sedang bekerja untuk leo di bidang keuangan. Jadi, leo mungkin akan melihat beberapa terobosan finansial yang terjadi.