Jawapos.com - Kesehatan Virgo pada Selasa ini perlu diperhatikan melalui kebiasaan sehari-hari, terutama keteraturan pola makan dan waktu beristirahat.

Kesibukan pekerjaan mungkin membuatmu terlalu fokus menyelesaikan tanggung jawab hingga kurang menyadari kebutuhan tubuh yang juga harus dipenuhi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Selasa, 24 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu kebiasaan yang perlu diperbaiki Virgo adalah makan terburu-buru ketika jadwal aktivitas sedang padat.

Keinginan untuk segera kembali bekerja terkadang membuatmu tidak memberikan waktu yang cukup untuk menikmati makanan.

Mulailah membiasakan diri makan dengan lebih tenang, mengunyah makanan secara perlahan, dan menjaga jadwal makan agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi.

Pilih asupan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan tubuh supaya energi tetap terjaga selama menjalani rutinitas.

Virgo juga sebaiknya memberikan jeda setelah makan sebelum berbaring atau tidur.

Kamu dapat melakukan aktivitas ringan sesuai kondisi tubuh, seperti berjalan santai di sekitar rumah atau merapikan beberapa keperluan tanpa melakukan gerakan yang terlalu melelahkan.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu menciptakan rutinitas setelah makan yang lebih nyaman.

Selain memperhatikan pola makan, keteraturan waktu tidur juga perlu menjadi prioritas.

Pikiran Virgo yang cenderung sibuk memikirkan pekerjaan terkadang membuat waktu istirahat terganggu, terutama ketika masih mengingat kesalahan kecil atau tanggung jawab yang belum terselesaikan.

Cobalah membedakan persoalan yang memang perlu segera ditangani dengan hal-hal yang masih bisa dikerjakan pada hari berikutnya.

Jangan terus mengulang berbagai kemungkinan dalam pikiran ketika tubuh sebenarnya sudah membutuhkan istirahat.

Menjelang tidur, kurangi aktivitas yang membuat pikiran tetap sibuk, termasuk terlalu lama menggunakan perangkat elektronik.

Kamu dapat menggantinya dengan kegiatan santai seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau melakukan rutinitas sederhana yang membantu menciptakan suasana lebih tenang.

Virgo juga perlu memperhatikan aktivitas fisik, terutama jika sebagian besar waktu sehari-hari dihabiskan dengan duduk di depan meja kerja.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau berolahraga ringan sesuai kemampuan dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Tidak perlu langsung melakukan latihan berat karena kebiasaan bergerak secara konsisten lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.

Jika pekerjaan sedang menumpuk, atur waktu dengan lebih baik agar tubuh tetap memperoleh kesempatan untuk bergerak dan beristirahat.

Dengan memperbaiki kebiasaan makan, menjaga kualitas tidur, dan menyisihkan waktu untuk aktivitas fisik, Virgo dapat membangun rutinitas yang lebih seimbang serta mendukung kesehatan sehari-hari.