JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa ini berkaitan dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara kesibukan, kebutuhan pribadi, dan waktu untuk memulihkan energi.

Keinginan menyelesaikan pekerjaan sekaligus memenuhi harapan orang lain dapat membuatmu lupa memberikan perhatian yang cukup kepada kondisi tubuh sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Selasa, 24 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya mulai lebih peka terhadap kondisi fisik, terutama ketika jadwal harian terasa semakin padat.

Jangan terus memaksakan diri mengikuti berbagai kegiatan apabila tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Kamu tidak harus selalu menerima setiap ajakan atau menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam waktu bersamaan, sebab kebutuhan untuk beristirahat juga perlu menjadi bagian dari prioritas.

Mengatur jadwal istirahat secara teratur dapat membantu menjaga kebugaran, terutama jika beberapa hari terakhir dipenuhi tanggung jawab pekerjaan maupun aktivitas sosial.

Sisihkan waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas dan lakukan kegiatan yang membuat pikiran terasa lebih tenang.

Berjalan santai, mendengarkan musik, membaca buku, atau menikmati hobi dapat menjadi pilihan sederhana untuk mengurangi kejenuhan.

Jika merasa suasana hati mulai kurang nyaman akibat rutinitas yang monoton, sesekali mengubah suasana dan menghabiskan waktu bersama teman dekat juga dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan.

Namun, pastikan kegiatan tersebut tidak membuat waktu istirahat semakin berkurang.

Selain menjaga kondisi pikiran, Libra perlu memperhatikan kebutuhan cairan dan pola makan sehari-hari.

Jangan terlalu sering menunda waktu makan hanya karena pekerjaan belum selesai atau masih terdapat urusan lain yang harus ditangani.

Usahakan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan mencukupi kebutuhan air putih agar tubuh memperoleh asupan yang diperlukan untuk menjalani aktivitas.

Kebiasaan makan secara teratur juga dapat membantu menjaga energi sehingga kamu tidak mudah merasa lemas ketika menjalankan tanggung jawab.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan menggunakan perangkat elektronik menjelang tidur.

Terlalu lama menatap layar, terutama ketika tubuh sudah membutuhkan istirahat, dapat membuat waktu tidur menjadi semakin larut.

Cobalah mengurangi penggunaan telepon seluler sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman agar tubuh lebih siap beristirahat.

Libra juga perlu belajar memberikan batasan terhadap tuntutan dari lingkungan sekitar.

Membantu orang lain merupakan sikap yang baik, tetapi jangan sampai kebutuhan pribadi selalu diabaikan demi memenuhi keinginan orang lain.

Dengan mengatur aktivitas secara lebih bijaksana, menjaga pola makan, dan memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat, Libra dapat menjalani rutinitas dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih nyaman.