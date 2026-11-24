JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa ini perlu diperhatikan melalui kebiasaan makan, posisi tubuh ketika bekerja, serta keteraturan waktu istirahat.

Rutinitas yang padat terkadang membuatmu kurang menyadari kebutuhan fisik, terutama ketika terlalu lama duduk di depan komputer atau mengabaikan waktu pemulihan setelah menyelesaikan pekerjaan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 24 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian Capricorn adalah posisi tubuh selama menjalani aktivitas sehari-hari.

Jika pekerjaan mengharuskanmu duduk dalam waktu lama, cobalah memastikan posisi duduk tetap nyaman dan tidak membuat tubuh berada dalam keadaan tegang.

Kebiasaan duduk dengan posisi kurang tepat atau jarang bergerak dapat memicu rasa kaku, terutama pada bagian leher dan bahu.

Untuk mengurangi ketegangan, luangkan waktu untuk berdiri, berjalan sebentar, dan melakukan peregangan ringan di sela-sela pekerjaan.

Jangan menunggu sampai tubuh terasa sangat tidak nyaman untuk mulai memperbaiki kebiasaan tersebut.

Perubahan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kenyamanan tubuh ketika menjalani rutinitas yang cukup padat.

Selain memperhatikan posisi tubuh, Capricorn juga perlu mengevaluasi pola makan yang selama ini dijalankan.

Kesibukan terkadang membuat waktu makan menjadi tidak teratur, bahkan kamu mungkin melewatkan beberapa jadwal makan karena terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan.

Mulailah membangun kebiasaan makan yang lebih teratur dengan memilih menu beragam dan memperhatikan kebutuhan nutrisi harian.

Konsumsi makanan bergizi seimbang serta cukupi kebutuhan air putih agar tubuh tetap mendapatkan asupan yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas.

Capricorn juga sebaiknya tidak mengabaikan kualitas tidur hanya karena masih memiliki pekerjaan yang belum selesai.

Tidak semua tugas harus diselesaikan sekaligus, terutama jika sebagian di antaranya masih dapat dijadwalkan kembali tanpa menimbulkan masalah.

Susun prioritas dengan lebih baik agar waktu bekerja dan beristirahat tetap memiliki porsi yang seimbang.

Memberikan kesempatan kepada tubuh untuk memulihkan energi dapat membantu menjaga kebugaran ketika kembali menjalani berbagai tanggung jawab.

Jika memungkinkan, ciptakan suasana kamar yang nyaman dan hindari kebiasaan membawa pekerjaan hingga menjelang waktu tidur.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah respons tubuh terhadap keluhan yang muncul, khususnya apabila leher atau bahu sering terasa kaku.

Jangan menganggap keluhan yang terus berulang sebagai sesuatu yang wajar apabila mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Jika rasa tidak nyaman berlangsung lama, semakin berat, atau membatasi gerakan, sebaiknya periksakan kondisi tersebut kepada tenaga kesehatan.

Dengan memperbaiki posisi tubuh, menjaga pola makan, dan memberikan waktu istirahat yang cukup, Capricorn dapat membangun rutinitas yang lebih mendukung kesehatan serta kebugaran.