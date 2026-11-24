JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Selasa ini perlu dijaga melalui kebiasaan berolahraga, pola makan teratur, serta kemampuan mengatur waktu ketika beraktivitas menggunakan perangkat elektronik.

Rutinitas yang padat dan terlalu banyak menatap layar dapat membuat tubuh lebih cepat lelah apabila tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Selasa, 24 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan Aquarius adalah kebiasaan menggunakan komputer atau telepon seluler dalam waktu lama tanpa memberikan jeda.

Aktivitas tersebut berpotensi membuat mata terasa lelah, terutama ketika pekerjaan menuntut konsentrasi tinggi dan mengharuskanmu terus memperhatikan layar.

Karena itu, biasakan mengalihkan pandangan secara berkala untuk memberikan kesempatan bagi mata beristirahat.

Kamu juga dapat membagi pekerjaan ke dalam beberapa sesi agar tidak terus-menerus terpaku pada perangkat elektronik dalam waktu panjang.

Jika memungkinkan, manfaatkan waktu istirahat untuk menjauh sejenak dari layar dan melakukan kegiatan ringan yang tidak membutuhkan perhatian visual secara intensif.

Selain memperhatikan kesehatan mata, Aquarius perlu menjaga kebiasaan makan agar kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi.

Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena ingin segera menyelesaikan pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang sedang menarik perhatian.

Usahakan memilih makanan dengan kandungan gizi seimbang dan menjaga jadwal makan agar tubuh memperoleh energi yang cukup sepanjang hari.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu menjaga stamina ketika harus menjalani berbagai tanggung jawab.

Aktivitas fisik juga sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas harian Aquarius.

Jika sebagian besar waktu dihabiskan dengan duduk di depan komputer, cobalah menyempatkan diri untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.

Gerakan sederhana dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Kamu tidak harus langsung melakukan olahraga berat untuk menjaga kebugaran.

Pilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh dan kemampuan pribadi, kemudian lakukan secara teratur agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Aquarius perlu memberikan perhatian pada kondisi pikiran yang mungkin terbebani oleh pekerjaan maupun berbagai rencana pribadi.

Terlalu banyak memikirkan hal yang belum terlaksana dapat membuat waktu istirahat terasa kurang berkualitas.

Cobalah menyusun prioritas dan menyelesaikan pekerjaan secara bertahap agar pikiran tidak terus dipenuhi berbagai hal yang belum terselesaikan.

Kebiasaan menggunakan telepon seluler menjelang tidur juga sebaiknya mulai dikurangi, terutama jika membuat waktu istirahat menjadi semakin larut.

Berikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat dengan menciptakan suasana yang nyaman dan menjaga jadwal tidur secara konsisten.

Dengan memperhatikan asupan makanan, memberikan jeda dari layar, dan rutin melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan, Aquarius dapat membangun kebiasaan yang lebih mendukung kesehatan serta kebugaran tubuh.