JawaPos.com - Karier Pisces pada Selasa ini membutuhkan ketegasan dalam menjaga prinsip, terutama ketika berhadapan dengan rekan kerja yang kurang memahami batas tanggung jawab masing-masing.

Sikap baik dan kesediaan membantu memang dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis, tetapi jangan sampai membuat orang lain terlalu bergantung hingga membebani pekerjaan pribadi.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Selasa, 24 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces mungkin menghadapi keadaan ketika pembagian tugas terasa tidak seimbang atau ada rekan kerja yang terlalu sering meminta bantuan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri.

Jika situasi tersebut mulai mengganggu produktivitas, cobalah menyampaikan batas kemampuan dengan cara yang sopan dan profesional.

Kamu tetap bisa menunjukkan sikap kooperatif tanpa harus mengambil alih pekerjaan yang seharusnya diselesaikan orang lain.

Setiap anggota tim perlu memahami kewajibannya agar pekerjaan dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan beban yang hanya ditanggung oleh satu pihak.

Selain menjaga batasan, Pisces juga perlu lebih selektif dalam menanggapi komentar dari lingkungan kerja.

Tidak semua pendapat orang lain harus dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan diri, terlebih jika kamu sudah berusaha menyelesaikan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

Alih-alih terlalu memikirkan kritik yang tidak membangun, gunakan energi untuk memperbaiki kualitas pekerjaan dan memastikan setiap tanggung jawab terselesaikan dengan teliti.

Ketika harus mengerjakan proyek bersama, jangan ragu membicarakan pembagian tugas sejak awal.

Kesepakatan mengenai tanggung jawab, jadwal pengerjaan, dan tenggat waktu dapat membantu menghindari kesalahpahaman yang berpotensi muncul ketika pekerjaan hampir selesai.

Komunikasi yang jelas juga membuat setiap anggota tim lebih mudah memahami perannya sehingga proses kerja menjadi lebih terarah.

Bagi Pisces yang menjalankan usaha, menjaga kepercayaan pelanggan perlu menjadi salah satu prioritas utama.

Konsistensi dalam memberikan pelayanan, memenuhi pesanan, dan menyampaikan informasi secara jujur dapat membantu mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan maupun mitra bisnis.

Hindari memberikan janji yang sulit dipenuhi hanya karena ingin menyenangkan pihak lain.

Lebih baik menyampaikan kemampuan dan batas waktu secara realistis agar reputasi usaha tetap terjaga dalam jangka panjang.

Sementara itu, Pisces yang sedang mencari pekerjaan dapat memanfaatkan waktu untuk mengevaluasi keterampilan dan pengalaman profesional.

Perbarui informasi dalam CV, perbaiki cara menjelaskan pencapaian, serta persiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan dalam proses wawancara.

Jangan hanya mengandalkan pengalaman sebelumnya, tetapi perhatikan pula kemampuan baru yang dapat meningkatkan daya saing ketika melamar posisi yang diinginkan.

Pisces juga perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Tekanan di tempat kerja sebaiknya diselesaikan secara bertahap agar tidak terus terbawa hingga mengganggu waktu bersama keluarga atau orang terdekat.

Jika menghadapi persoalan yang belum bisa diselesaikan saat itu juga, susun langkah penanganan yang lebih terarah dan berikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Dengan menjaga profesionalisme, berani menetapkan batasan, dan mengelola tekanan secara bijaksana, Pisces dapat menjalani aktivitas karier dengan lebih teratur tanpa mengorbankan kesejahteraan pribadi.