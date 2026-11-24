ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Sikap bersyukur akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup shio Ular.

Di sisi lain, stres apa pun yang sedang terjadi dalam hidup mungkin membuat shio Anjing mudah marah.

Berikut ini prediksi shio pada hari besok Rabu 25 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Teman atau musuh dalam selimut?

Mungkin sulit untuk membedakannya dengan seseorang yang akhir-akhir ini sering Anda ajak bergaul.

Berhati-hatilah, waspadalah terhadap siapa yang Anda percayai.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Sikap bersyukur akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda.

Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki.

Ucapkan afirmasi terima kasih dalam hati atas pekerjaan Anda, keluarga Anda, dan keberuntungan luar biasa.

Anjing - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Merasa tegang? Menunggu jawaban?

Stres apa pun yang sedang terjadi dalam hidup mungkin membuat Anda mudah marah.

Kurangi intensitas emosi terhadap orang yang tidak pantas menerima kemarahan Anda.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Silakan bernapas lega.

Kesibukan seharusnya mereda berkat pengaruh tenang hari esok.

Awali malam dengan suasana tenang dan santai.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Berharap menjadi kaya raya?

Entah Anda cemas tentang membuka rekening baru atau menunggu pembayaran besar, tenangkan diri.

Terlalu cemas hanya akan menghambat kemajuan Anda.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Orang yang tepat mungkin sedang berdiri di samping Anda.

Entah itu cinta sejati atau seseorang yang dapat membantu karier Anda melejit, perhatikanlah.