JawaPos.com - Park Eun Bin merayakan perjalanan panjang kariernya dengan momen istimewa bersama penggemar di Jepang.

Dalam konser bertajuk 2026 PARK EUN BIN FAN CONCERT EUNBIN NOTE: EUN-iverse IN JAPAN, ia tidak hanya mempersembahkan penampilan spesial, tetapi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang terus mendukungnya selama 30 tahun berkarier di dunia hiburan.

Menurut laporan allkpop, konser berlangsung di dua kota, yakni Tokyo pada 15 November dan Osaka pada 17 November 2026.

Pertunjukan di Tachikawa Stage Garden dan NHK Osaka Hall berhasil menarik perhatian besar hingga seluruh tiket terjual habis. Penampilan di Osaka juga menjadi momen spesial karena merupakan konser penggemar pertamanya di kota tersebut.

Selama kurang lebih 180 menit, Park Eun Bin menghadirkan berbagai penampilan musik dengan iringan band secara langsung.

Ia membuka konser melalui lagu Dreams Come True, kemudian membawakan sejumlah lagu seperti Paper Airplane, Someday, Into The Light, dan PRISM.

Ia juga menyanyikan A Little Love Story, lagu OST pertama yang pernah dibawakannya setelah debut, berdasarkan pilihan penggemar melalui survei sebelum acara.

Tidak hanya bernyanyi, Park Eun Bin juga berkomunikasi langsung dengan penonton menggunakan bahasa Jepang tanpa bantuan pembawa acara khusus. Ia mengajak penggemar mengenang berbagai drama dan karakter yang pernah diperankannya.

Suasana semakin emosional ketika para penggemar memberikan kejutan berupa video ucapan serta kegiatan mengangkat slogan untuk memperingati tiga dekade perjalanan karier sang aktris.

Dalam kesempatan tersebut, Park Eun Bin mengungkapkan bahwa kehadiran para penggemar membuatnya merasa tidak lagi menjalani perjalanan karier seorang diri.

Ia merasa semakin kuat dalam berkarya karena mendapatkan dukungan dari orang-orang yang selalu berada di sisinya. Sang aktris juga berjanji akan terus berusaha menjadi sosok yang dapat dibanggakan oleh para penggemarnya.

Sebagai penutup, Park Eun Bin memilih lagu MY ALL milik penyanyi Jepang Ayumi Hamasaki. Pemilihan lagu tersebut didasarkan pada makna lirik yang dianggap sesuai untuk mengakhiri pertemuan istimewa bersama penggemar.

Rekaman konser Jepang ini dijadwalkan tayang melalui Home Drama Channel pada Januari 2027, sementara Park Eun Bin kini tengah mempersiapkan proyek akting berikutnya.