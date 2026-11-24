JawaPos.com - Momentum dalam hidup seseorang tidak pernah bisa dipastikan oleh siapa pun.

Sekalipun begitu, dengan memberikan hasil terbaik di setiap kesempatan akan memperkecil seseorang melewatkan masa yang bisa membuat hidup berbuah tersebut.

Di akhir tahun 2026 ini sendiri diramalkan ada orang yang akan dinaungi keberuntungan sehingga jalan hidupnya bisa berubah.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton keberuntungannya ada di akhir tahun 2026 saat nasibnya seketika berubah menjadi orang kaya baru.

1. Weton Kamis Legi.

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Legi umumnya merupakan orang yang bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, dalam hidup mereka juga mandiri dan tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain.

Akhir tahun 2026 ini sendiri diramalkan akan jadi momentum peralihan bagi mereka yang berweton satu ini.

Hidup dalam keterbatasan sebentar lagi akan berganti dengan hidup nyaman saat segala sesuatunya terpenuhi.

2. Weton Selasa Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage umumnya berwatak tegas.

Mereka merupakan orang yang berprinsip sehingga dalam kesehariannya selalu teguh dengan apa yang diyakini.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 yang penuh dengan ketidakpastian ini, nasib mereka diyakini akan banyak mengalami perubahan.

Sebab orang yang yakin ke mana harus melangkahlah yang akan banyak mendapatkan rezeki hingga bisa hidup sejahtera dalam kedamaian.

3. Weton Jumat Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Pon biasanya merupakan orang yang penuh perasaan.

Menurut perhitungan, mereka dimungkinkan mendapatkan banyak rezeki di pengujung tahun 2026 ini.

Peluang mereka untuk menjadi orang kaya baru dikatakan terbuka sehingga arah jalan hidup mereka pun bisa beralih ke jalan yang lebih baik.

Adapun semua rezeki yang datang diyakini tidak terlepas karena keuntungan yang didapatkan dari menjaga hubungan baik dengan banyak pihak.