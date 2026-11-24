JawaPos.com - Keberkahan dalam hidup memang bisa datang dalam berbagai bentuk, salah satunya rezeki.

Bagi orang yang sedang membutuhkan, mendapatkan banyak hal baik secara tidak terduga tentu jadi hal indah yang dinantikan.

Jelang pergantian tahun ini sendiri, ada segelintir orang yang diramalkan akan mendapatkan banyak keberkahan utamanya dalam bentuk materi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan mendapat rezeki tak terduga di akhir November 2026 saat dompet aman selalu punya uang.

1. Zodiak Sagitarius

Dalam ramalan astrolog, nasib baik dikatakan akan dijalani oleh mereka yang berzodiak sagitarius di pengujung tahun 2026 ini.

Mereka dimungkinkan mendapatkan banyak rezeki tak terduga di sepanjang paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, mereka bahkan berpotensi menjadi orang kaya baru yang keuangannya cukup stabil di berbagai keadaan.

Diyakini rezeki yang datang banyak datang melalui hubungan antar sesama sehingga segala macam materi bisa datang melalui teman, keluarga, dan orang terdekat.

2. Zodiak Pisces

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak pisces dikatakan akan mendapatkan keberuntungan di akhir tahun 2026 ini.

Usaha yang dipunya dimungkinkan mendapatkan banyak kesuksesan sehingga bisa bekermbang jauh lebih besar.

Di akhir November 2026 ini, astrolog meyakini keuntungan berlipat bisa diperoleh dan bisa jadi awal dari periode yang lebih laris.

Selain karena hoki astrolog meyakini, rezeki yang mereka dapatkan tidak terlepas dari intuisi mereka menapaki jalan tepat sampai akhirnya bisa memetik banyak cuan.

3. Zodiak Capricorn

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn berpotensi mendapatkan banyak uang di akhir November 2026 ini.

Malahan, astrolog meyakini, paruh kedua tahun kuda api ini bisa jadi momentum ketika hidup jadi lebih makmur.

Mereka selalu bisa menyimpan uang sehingga ketika akhir bulan tiba pun tidak pernah lagi mengkhawatirkan soal materi.

Adapun banyaknya rezeki yang diperoleh dimungkinkan datang dari kepandaian mereka dalam mencari celah bisnis.