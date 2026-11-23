JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran ini sudah lama menjadi bagian dari kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurut Primbon Jawa, setiap weton dipercaya mempunyai karakteristik dan pola peruntungan yang berbeda. Ada yang digambarkan memperoleh banyak pengalaman sulit ketika masih muda, tetapi justru menikmati kehidupan lebih mapan setelah memasuki usia dewasa.

Menariknya, beberapa weton diyakini memiliki peruntungan yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Hal tersebut digambarkan melalui perkembangan karier, bertambahnya sumber penghasilan, hingga kemampuan mengumpulkan kekayaan secara bertahap.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai garis rezeki menjanjikan hingga usia lanjut. Meski perjalanan hidup setiap orang tidak selalu sama, kelima weton ini digambarkan memiliki peluang menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan ketika memasuki usia matang.

Berikut lima weton yang disebut mempunyai keberuntungan finansial jangka panjang menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Legi – Rezeki Dipercaya Semakin Lancar Ketika Memasuki Usia Dewasa

Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai potensi keberuntungan dalam urusan keuangan.

Pemilik weton ini digambarkan tidak selalu menikmati kemudahan hidup sejak usia muda. Berbagai pengalaman dan tantangan justru menjadi bagian dari perjalanan mereka dalam membentuk karakter yang lebih kuat.

Pengalaman tersebut dipercaya membuat mereka lebih berhati-hati ketika mengatur keuangan dan menentukan langkah dalam pekerjaan maupun bisnis.

Memasuki usia sekitar 30 hingga 40 tahun, Jumat Legi diyakini mulai menemukan banyak kesempatan baru. Hubungan pertemanan semakin luas, peluang kerja sama terbuka, dan usaha yang sebelumnya dibangun secara sederhana berpotensi berkembang.

Kemampuan memanfaatkan kesempatan menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan weton ini.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Jumat Legi juga digambarkan mempunyai aliran rezeki yang terus berkembang hingga masa tua, terutama apabila mampu mempertahankan ketekunan dan sikap bijaksana dalam mengelola penghasilan.

2. Rabu Pon – Memiliki Wibawa yang Membuka Banyak Peluang

Rabu Pon dipercaya mempunyai karakter berwibawa dan mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Sifat tersebut membuat pemilik weton ini sering dikaitkan dengan kemampuan memimpin, mengelola pekerjaan, maupun membangun hubungan profesional.

Semakin bertambah usia, pengalaman yang mereka miliki diyakini membuat kemampuan mengambil keputusan semakin matang.

Tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, Rabu Pon juga digambarkan berpeluang memperoleh kesempatan dari berbagai bidang melalui hubungan sosial dan jaringan yang telah dibangun.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, masa keemasan weton ini sering dikaitkan dengan usia 40 tahun ke atas.

Pada periode tersebut, mereka dipercaya mulai menikmati hasil dari perjuangan sebelumnya. Wibawa yang semakin kuat dan pengalaman yang bertambah menjadi modal untuk mendapatkan peluang yang lebih besar.

3. Sabtu Wage – Rezeki Bertumbuh Perlahan dengan Kehidupan yang Stabil

Sabtu Wage dikenal sebagai weton yang dikaitkan dengan karakter sederhana, hemat, dan tidak mudah tergoda untuk mengikuti gaya hidup berlebihan.

Pemilik weton ini dipercaya lebih menyukai kehidupan yang teratur dibandingkan mengejar kekayaan secara terburu-buru.

Dalam urusan keuangan, mereka digambarkan mempunyai kecenderungan untuk mempertimbangkan setiap pengeluaran dengan cermat.

Kebiasaan tersebut dipercaya membantu mereka mengumpulkan harta sedikit demi sedikit tanpa harus memaksakan diri.

Perkembangan rezeki Sabtu Wage juga digambarkan berlangsung secara bertahap. Karier maupun usaha yang dijalankan mungkin tidak langsung menunjukkan hasil besar, tetapi berpotensi mengalami kemajuan apabila dikelola dengan konsisten.

Menariknya, masa tua Sabtu Wage dipercaya menjadi periode ketika hasil kerja keras mulai terasa.

Kehidupan yang lebih nyaman, kondisi finansial yang terjaga, serta kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi gambaran keberuntungan weton ini dalam Primbon Jawa.

4. Senin Kliwon – Peluang Rezeki Bisa Datang dari Arah Tak Terduga

Senin Kliwon dipercaya memiliki karakter pekerja keras dengan peluang keberuntungan yang terkadang muncul di luar perkiraan.

Perjalanan hidup pemilik weton ini tidak selalu berjalan mulus. Namun, mereka digambarkan mempunyai semangat untuk terus mencoba meskipun menghadapi berbagai hambatan.

Salah satu kelebihan yang dikaitkan dengan Senin Kliwon adalah kemampuannya membangun hubungan baik dengan orang lain.

Ketika memasuki usia matang, pengalaman dan jaringan pertemanan yang semakin luas dipercaya dapat membuka kesempatan baru.

Peluang tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, proyek kerja sama, peningkatan jabatan, maupun kegiatan usaha.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Senin Kliwon juga digambarkan mempunyai kesempatan menikmati kehidupan lebih berkecukupan ketika memasuki masa tua.

Kuncinya adalah tetap produktif, tidak mudah menyerah, serta mampu memanfaatkan peluang yang datang dengan pertimbangan matang.

5. Kamis Pahing – Dipercaya Memiliki Potensi Kekayaan dan Jiwa Kepemimpinan

Kamis Pahing menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan materi dan kehidupan sosial.

Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai karakter tegas, percaya diri, dan mampu mengambil tanggung jawab besar.

Bakat kepemimpinan tersebut diyakini dapat membantu mereka ketika membangun karier maupun menjalankan usaha.

Ketika usia semakin matang, Kamis Pahing dipercaya mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan sumber penghasilan.

Kepercayaan orang lain juga menjadi salah satu faktor yang dikaitkan dengan kemudahan mereka dalam menjalin kerja sama dan memperluas usaha.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, keberuntungan weton ini tidak hanya berkaitan dengan banyaknya harta, tetapi juga kewibawaan dan kemampuan menjaga kehidupan tetap seimbang.