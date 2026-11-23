JawaPos.com – Kesabaran dan keikhlasan merupakan dua sifat yang tidak mudah dimiliki setiap orang. Keduanya membutuhkan kekuatan hati, terutama ketika seseorang harus menghadapi berbagai persoalan dan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut dipercaya menyimpan gambaran mengenai watak, kepribadian, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang identik dengan karakter penyabar, rendah hati, serta mampu menerima keadaan dengan lapang dada. Mereka digambarkan tidak mudah menyerah meskipun harus melewati berbagai kesulitan dalam hidup.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki sifat sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan. Masing-masing mempunyai karakteristik serta jumlah neptu yang berbeda.

Berikut tujuh weton yang dikenal memiliki hati lapang dan keteguhan dalam menghadapi berbagai cobaan.

1. Selasa Pahing

Selasa Pahing mempunyai jumlah neptu 12, berasal dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang mempunyai prinsip kuat dan kesetiaan tinggi. Mereka cenderung mempertahankan komitmen, terutama dalam hubungan dengan orang-orang terdekat.

Ketika menghadapi persoalan, mereka tidak mudah kehilangan semangat. Bahkan, pengalaman pahit dan kegagalan sering dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri.

Selain dikenal mempunyai daya juang tinggi, Selasa Pahing juga dipercaya memiliki kepedulian besar terhadap orang lain. Ketulusan dalam membantu sesama menjadi salah satu karakter yang menonjol.

Dengan ketekunan dan kemampuan yang dimiliki, weton ini dipercaya mampu melewati berbagai rintangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

2. Senin Pahing

Pemilik weton Senin Pahing memiliki neptu 13, hasil penjumlahan nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pahing sebesar 9.

Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan sebagai sosok yang tidak terlalu banyak berbicara dan lebih nyaman menjalani aktivitas secara mandiri.

Dalam perjalanan hidupnya, mereka dipercaya kerap menghadapi pengalaman yang menguji kesabaran, baik berkaitan dengan pekerjaan maupun hubungan sosial.

Meski demikian, mereka mempunyai semangat kerja dan ketahanan mental yang cukup kuat. Kesulitan tidak selalu membuat mereka berhenti berusaha, justru menjadi dorongan untuk membuktikan kemampuan diri.

Sifat suka menolong juga menjadi salah satu karakter yang dilekatkan pada Senin Pahing. Mereka tetap berusaha memberikan bantuan kepada orang lain meskipun pernah mengalami kekecewaan.

3. Minggu Pon

Minggu Pon mempunyai neptu 12, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pon sebesar 7.

Weton ini dipercaya mempunyai karakter pekerja keras, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Mereka cenderung aktif dalam menjalani berbagai kegiatan dan memiliki keinginan kuat untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan.

Meskipun terkadang dikenal keras kepala dan sulit menerima kritik, pemilik Minggu Pon diyakini mempunyai mental yang tangguh.

Ketika mengalami kegagalan, mereka tidak ingin terlalu lama terpuruk. Mereka lebih memilih mencari jalan keluar dan kembali berusaha hingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Keteguhan tersebut membuat Minggu Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu bertahan dalam situasi sulit.

4. Kamis Wage

Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12, terdiri dari nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Wage sebesar 4.

Menurut gambaran Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal mempunyai budi pekerti yang baik serta kesediaan untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab.

Mereka sering kali bersedia mengerjakan tugas berat meskipun harus mengorbankan tenaga dan waktu. Ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung berusaha mencari solusi daripada terus mengeluhkan keadaan.

Sifat sabar menjadi salah satu kelebihan yang dipercaya melekat pada Kamis Wage. Mereka juga dikenal mampu melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas.

Kesadaran bahwa setiap orang mempunyai ujian masing-masing membuat mereka lebih mudah bersyukur dan tidak gampang menyalahkan nasib.

5. Rabu Pon

Rabu Pon mempunyai neptu 14, yang diperoleh dari nilai hari Rabu sebesar 7 dan pasaran Pon sebesar 7.

Weton ini dipercaya memiliki keteguhan hati serta kesabaran yang menonjol. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih mengutamakan kerukunan daripada memperpanjang perselisihan.

Dalam beberapa keadaan, pemilik Rabu Pon bahkan rela mengalah demi menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Selain itu, mereka dikenal mempunyai keyakinan spiritual yang kuat. Doa dan kepercayaan kepada Tuhan menjadi sumber ketenangan ketika harus menghadapi persoalan kehidupan.

Mereka cenderung meyakini bahwa setiap kesulitan mempunyai jalan keluar selama tetap berusaha dan tidak kehilangan harapan.

Karakter tersebut membuat Rabu Pon sering dikaitkan dengan sosok yang tabah, penuh kesabaran, dan mampu menerima keadaan dengan ikhlas.

6. Sabtu Pon

Sabtu Pon mempunyai neptu 16, yang berasal dari nilai hari Sabtu sebesar 9 dan pasaran Pon sebesar 7.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini dikenal mempunyai daya tahan kuat ketika menghadapi berbagai ujian kehidupan.

Mereka digambarkan sebagai pekerja keras yang tidak mudah menyerah meskipun harus melewati masa-masa penuh tekanan.

Ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan, pemilik Sabtu Pon biasanya berusaha tetap tenang dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa diperbaiki.

Mereka juga dipercaya mempunyai pandangan bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan. Kesedihan dan kesulitan tidak akan berlangsung selamanya sehingga setiap keadaan harus dihadapi dengan kesabaran.

Sikap terus berusaha yang diiringi doa menjadi gambaran karakter Sabtu Pon dalam menjalani perjalanan hidup.

7. Senin Pon

Senin Pon memiliki neptu 11, hasil penjumlahan nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai kepribadian rendah hati dan tidak terlalu suka memperbesar masalah. Mereka lebih memilih menjaga hubungan baik daripada terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu.

Dalam kehidupan sehari-hari, Senin Pon digambarkan sebagai sosok yang bersedia mengalah demi kepentingan bersama.

Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak mempunyai ambisi. Mereka tetap mempunyai semangat untuk memperjuangkan karier dan mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Berbagai hambatan yang muncul dianggap sebagai bagian dari proses yang harus dilalui. Kesabaran, kerja keras, serta keyakinan kepada Tuhan menjadi pegangan mereka untuk terus melangkah.