JawaPos.com – Menjelang pergantian tahun, sebagian orang berharap mendapatkan perubahan positif dalam kehidupan, terutama berkaitan dengan pekerjaan, usaha, dan kondisi keuangan. Ada kalanya perjuangan panjang mulai memperlihatkan hasil melalui kesempatan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa dan Feng Shui, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan karakter serta energi yang melekat pada masing-masing shio. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan kehidupan ketika memasuki periode tertentu. Keberuntungan tersebut digambarkan tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya penghasilan, tetapi juga terbukanya kesempatan karier, berkembangnya bisnis, hingga terciptanya kehidupan keluarga yang lebih harmonis. Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tiga shio yang dipercaya akan memperoleh keberuntungan dan limpahan rezeki menjelang akhir tahun 2026. Ketiganya digambarkan memiliki karakter berbeda yang menjadi modal dalam menghadapi peluang kehidupan. Berikut tiga shio yang disebut-sebut bakal menikmati masa penuh keberuntungan tersebut. 1. Shio Naga: Kesempatan Besar Datang Bersamaan dengan Hasil Perjuangan Dalam kebudayaan Tionghoa, Naga merupakan simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Tidak mengherankan jika pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai ambisi tinggi serta kepercayaan diri yang kuat. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Kegagalan justru dianggap sebagai pengalaman untuk memperbaiki strategi dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Menurut kepercayaan Feng Shui, periode menjelang akhir tahun 2026 menjadi waktu yang menjanjikan bagi shio Naga. Berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya dipercaya mulai menunjukkan perkembangan positif. Peluang yang datang bisa berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, maupun hubungan profesional. Mereka yang selama ini tekun membangun sesuatu berpeluang mendapatkan kesempatan untuk memperluas pencapaian. Keberuntungan Naga juga dikaitkan dengan kemampuan mempertahankan semangat dan konsistensi. Setelah melewati berbagai tantangan, mereka dipercaya dapat menikmati hasil yang lebih baik. Meski demikian, pemilik shio ini tetap perlu menjaga sikap rendah hati dan mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang agar kesempatan yang datang dapat dimanfaatkan secara optimal. 2. Shio Tikus: Kecerdasan Membuka Jalan Menuju Peluang Finansial Shio Tikus identik dengan kecerdikan, kemampuan membaca keadaan, dan kepiawaian dalam menyusun strategi. Karakter tersebut membuat mereka sering digambarkan mampu menemukan kesempatan di tengah situasi yang tidak mudah. Mereka cenderung tidak menyia-nyiakan peluang, sekalipun kesempatan tersebut terlihat kecil pada awalnya. Dengan perhitungan yang tepat, sesuatu yang sederhana dipercaya bisa berkembang menjadi sumber keuntungan. Dalam ramalan Feng Shui menjelang penghujung tahun 2026, shio Tikus disebut berpotensi memasuki periode yang menguntungkan, terutama dalam urusan finansial dan pekerjaan. Pemilik shio ini yang bergerak di bidang perdagangan, bisnis, keuangan, maupun teknologi dipercaya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan aktivitasnya. Sementara itu, mereka yang sebelumnya menghadapi kesulitan ekonomi diharapkan mulai menemukan alternatif untuk memperbaiki kondisi keuangan. Keberuntungan juga digambarkan bisa datang melalui tawaran kerja sama, bertambahnya pelanggan, atau kesempatan usaha yang muncul secara tidak terduga. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh shio Tikus, yaitu tidak mudah terlena ketika memperoleh keuntungan. Mengatur keuangan dengan bijaksana dan tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain menjadi langkah penting untuk mempertahankan kemajuan. 3. Shio Kerbau: Kesabaran dan Kerja Keras Mulai Membuahkan Hasil Berbeda dengan Naga yang dikenal penuh ambisi dan Tikus yang mengandalkan kecerdikan, Kerbau lebih identik dengan ketekunan, kedisiplinan, serta kesabaran. Pemilik shio ini sering digambarkan sebagai pekerja keras yang tidak suka mengandalkan keberuntungan semata. Mereka lebih memilih menjalani proses secara bertahap daripada mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan. Dalam filosofi Feng Shui, Kerbau melambangkan kekuatan, kestabilan, dan keteguhan. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Menjelang akhir tahun 2026, shio Kerbau diramalkan berpeluang menikmati hasil dari usaha yang selama ini telah diperjuangkan. Perkembangan tersebut dapat terlihat melalui peningkatan karier, bisnis yang semakin berkembang, maupun kondisi keuangan yang mulai membaik. Bagi sebagian pemilik shio Kerbau, keberuntungan juga digambarkan hadir dalam bentuk kemampuan menyelesaikan tanggungan finansial yang sebelumnya menjadi beban. Tidak hanya soal materi, kehidupan pribadi juga dipercaya berpotensi mengalami perubahan positif. Hubungan keluarga yang lebih harmonis dan perasaan lebih tenang dapat menjadi bagian dari kebahagiaan yang mereka nikmati. Karena itu, Kerbau disarankan untuk tetap mempertahankan kedisiplinan dan tidak mudah berpuas diri ketika mulai mendapatkan hasil dari perjuangannya. Ketiga shio tersebut memiliki karakter dan gambaran keberuntungan yang berbeda dalam kepercayaan astrologi Tionghoa. Namun, ramalan bukanlah kepastian mengenai masa depan seseorang. Usaha yang konsisten, kemampuan mengelola keuangan, serta kecermatan dalam mengambil keputusan tetap menjadi faktor penting untuk membangun kehidupan yang lebih baik.