JawaPos.com – Tidak semua orang mendapatkan kehidupan yang berkecukupan sejak awal. Sebagian harus melewati berbagai kesulitan, bekerja keras, dan membangun semuanya secara perlahan sebelum akhirnya menikmati hasil perjuangan.

Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan hidup tersebut kerap dikaitkan dengan karakter yang dimiliki masing-masing shio. Ada beberapa shio yang dipercaya mempunyai ketekunan, kecerdikan, serta keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Justru pengalaman sulit dianggap sebagai pelajaran untuk memperbaiki langkah dan menemukan kesempatan baru.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh perubahan, mulai dari merintis dengan segala keterbatasan hingga berpeluang mencapai kesuksesan dan kemapanan finansial.

Berikut enam shio yang dikenal memiliki karakter pekerja keras dan diyakini mampu mengubah perjalanan hidupnya menjadi lebih baik.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai simbol kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan menyusun strategi. Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai pemikiran tajam dalam melihat kesempatan yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara sembarangan. Sebelum melangkah, Tikus cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan agar risiko yang dihadapi dapat diminimalkan.

Perjalanan hidup mereka dipercaya tidak selalu mudah, terutama ketika masih berusia muda. Berbagai kegagalan dan keterbatasan bisa menjadi bagian dari proses panjang sebelum menemukan jalan menuju keberhasilan.

Namun, pengalaman tersebut justru dianggap membentuk kemampuan mereka dalam membaca situasi. Salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan Tikus adalah kecakapan mengatur keuangan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Mereka digambarkan mampu memulai sesuatu dari modal terbatas, kemudian mengembangkannya secara bertahap melalui perencanaan yang matang.

Dalam filosofi Feng Shui, unsur air yang dikaitkan dengan Tikus melambangkan kelancaran dan pergerakan rezeki. Dengan sikap rendah hati serta pengelolaan keuangan yang bijaksana, shio ini dipercaya berpeluang membangun kehidupan yang semakin stabil ketika memasuki usia matang.

2. Shio Ular

Ular memiliki karakter yang identik dengan ketenangan, kecermatan, dan kesabaran. Mereka bukan tipe orang yang terburu-buru mengejar sesuatu karena lebih menyukai langkah yang sudah diperhitungkan.

Pemilik shio ini dipercaya mempunyai kemampuan mengamati keadaan sebelum mengambil keputusan. Mereka cenderung mempelajari situasi dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan agar tidak terjebak dalam pilihan yang merugikan.

Pada masa muda, perjalanan hidup Ular sering digambarkan penuh tantangan. Persoalan ekonomi maupun hubungan sosial dapat menjadi ujian yang membentuk ketahanan mental mereka.

Namun, pengalaman tersebut dipercaya membuat mereka semakin matang dalam menghadapi persoalan. Mereka juga dikenal tidak mudah terpengaruh oleh keberhasilan orang lain karena lebih memilih membangun pencapaian secara perlahan.

Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, intuisi serta kemampuan membaca peluang menjadi karakter yang sering dilekatkan pada shio ini.

Menurut kepercayaan Feng Shui, unsur api yang dikaitkan dengan Ular melambangkan semangat dan kekuatan untuk berkembang. Karena itu, mereka dipercaya memiliki peluang mencapai kemapanan ketika kesabaran dan strategi yang dimiliki mulai membuahkan hasil.

3. Shio Kerbau

Kerbau merupakan lambang ketekunan, kedisiplinan, dan semangat kerja keras. Pemilik shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih percaya pada proses daripada mengandalkan keberuntungan semata.

Mereka cenderung tidak menyukai jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Setiap pencapaian dianggap membutuhkan usaha nyata, kesabaran, dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara konsisten.

Tidak sedikit gambaran mengenai shio Kerbau yang memperlihatkan perjuangan sejak usia muda. Mereka mungkin harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kemandirian finansial.

Meski begitu, karakter pantang menyerah membuat mereka terus berusaha meskipun menghadapi berbagai hambatan.

Dalam membangun kekayaan, Kerbau sering dikaitkan dengan usaha yang berkembang secara bertahap. Mereka bisa memulai dari perdagangan kecil, bisnis keluarga, hingga sektor pertanian dan peternakan.

Seiring bertambahnya pengalaman, usaha yang dirintis tersebut dipercaya dapat berkembang menjadi sumber penghasilan yang lebih stabil.

Dalam Feng Shui, unsur tanah yang melekat pada Kerbau melambangkan fondasi, ketahanan, dan kestabilan. Shio ini pun sering dikaitkan dengan potensi memiliki aset berharga serta kehidupan finansial yang lebih mapan ketika memasuki usia lanjut.

4. Shio Naga

Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Shio ini sering diasosiasikan dengan karakter percaya diri serta kemampuan memimpin yang menonjol.

Pemilik shio Naga dipercaya mempunyai ambisi besar untuk mencapai keberhasilan. Mereka tidak hanya menginginkan kehidupan yang berkecukupan, tetapi juga ingin memperoleh pengakuan atas usaha dan kemampuan yang dimiliki.

Walaupun demikian, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berjalan mulus. Sebagian pemilik shio ini digambarkan harus melewati kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya menemukan kesempatan untuk bangkit.

Kekuatan utama yang sering dikaitkan dengan Naga adalah keberanian menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah kehilangan keyakinan ketika rencana yang dibuat mengalami hambatan.

Selain mengejar keuntungan materi, mereka juga cenderung mengutamakan kehormatan, reputasi, dan pengaruh dalam lingkungan sosial.

Ketika memasuki usia paruh baya, Naga dipercaya berpeluang mencapai berbagai pencapaian sekaligus, mulai dari kemapanan ekonomi hingga posisi kepemimpinan.

Dalam filosofi Feng Shui, unsur tanah dan logam sering dikaitkan dengan kekuatan serta kestabilan. Kombinasi karakter tersebut membuat Naga digambarkan memiliki potensi membangun kesuksesan yang berdampak luas bagi kehidupan keluarga.

5. Shio Babi

Shio Babi sering digambarkan sebagai sosok yang sederhana, berhati tulus, dan tidak terlalu menyukai persaingan yang melelahkan. Meski terlihat santai, mereka dipercaya mempunyai ketekunan dalam menjalani kehidupan.

Pada masa muda, pemilik shio ini mungkin harus menghadapi berbagai keterbatasan. Namun, mereka cenderung tetap berusaha menjalani kehidupan dengan optimistis dan tidak mudah kehilangan semangat.

Sifat ramah dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Babi.

Mereka dipercaya dapat memperoleh kesempatan melalui lingkungan sosial yang positif. Hubungan pertemanan, kerja sama, maupun kepercayaan dari orang lain bisa menjadi jalan terbukanya peluang baru.

Berbeda dengan orang yang selalu ingin mendapatkan hasil secara cepat, Babi digambarkan lebih menyukai proses yang berjalan secara alami dan bertahap.

Ketika memasuki usia matang, hasil dari usaha dan hubungan baik yang dibangun selama bertahun-tahun dipercaya dapat memberikan kehidupan yang lebih nyaman.

Dalam Feng Shui, unsur air dan kayu yang dikaitkan dengan Babi melambangkan pertumbuhan, kelancaran, dan kemakmuran. Karena itu, shio ini sering dihubungkan dengan keberuntungan yang datang melalui berbagai kesempatan, termasuk dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan.

6. Shio Macan

Macan menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan jiwa kepemimpinan. Pemilik shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki tekad kuat serta tidak mudah mundur ketika menghadapi kesulitan.

Ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, mereka justru terdorong untuk mencari jalan keluar. Kegagalan tidak selalu dianggap sebagai akhir, melainkan pengalaman yang dapat digunakan untuk membangun keberhasilan berikutnya.

Perjalanan hidup Macan dipercaya bisa diwarnai berbagai tantangan, termasuk persoalan ekonomi dan persaingan dalam pekerjaan. Namun, semangat kompetitif yang dimiliki membuat mereka terus berusaha memperbaiki keadaan.

Dalam dunia bisnis, Macan dikenal memiliki keberanian mengambil keputusan dan mencoba peluang baru. Sementara dalam lingkungan kerja, mereka sering diasosiasikan dengan sikap tegas, disiplin, dan kemampuan memimpin.

Karakter percaya diri juga membuat mereka tidak mudah ragu untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Menurut kepercayaan Feng Shui, unsur kayu dan api yang dikaitkan dengan Macan melambangkan pertumbuhan, keberanian, serta semangat yang kuat. Shio ini dipercaya memiliki peluang mencapai keberhasilan lebih besar ketika memasuki usia dewasa, terutama setelah pengalaman dan kerja keras mulai memberikan hasil.

Tidak sedikit gambaran tentang Macan yang dikaitkan dengan sosok pengusaha, pemimpin, maupun individu berpengaruh yang berhasil membangun pencapaian melalui usaha sendiri.