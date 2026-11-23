JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki gambaran karakter, sifat, dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal tekun, cermat, hingga memiliki keberanian besar dalam mengambil keputusan.

Di antara berbagai karakter tersebut, beberapa shio dipercaya mempunyai intuisi yang lebih menonjol. Kemampuan membaca keadaan dan memahami situasi membuat mereka dianggap lebih mudah menemukan kesempatan yang berpotensi membawa keuntungan.

Tidak hanya mengandalkan keberuntungan, ketajaman naluri juga sering dikaitkan dengan kemampuan menentukan langkah yang tepat, baik dalam pekerjaan, hubungan sosial, maupun urusan keuangan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tiga shio yang dipercaya mempunyai intuisi kuat sehingga berpeluang memperoleh banyak kesempatan baik menjelang penghujung tahun 2025.

Berikut tiga shio yang dikenal memiliki naluri tajam dalam membaca peluang dan urusan rezeki.

1. Shio Babi

Di balik sifatnya yang terlihat santai dan tidak terlalu ambisius, Shio Babi dipercaya mempunyai kepekaan yang cukup istimewa. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu mengikuti intuisi ketika harus menentukan pilihan penting.

Pemilik shio ini konon memiliki naluri alami untuk mengenali situasi yang menguntungkan. Mereka tidak selalu membutuhkan banyak pertimbangan rumit karena sering kali mampu merasakan langkah yang sebaiknya diambil.

Selain itu, Shio Babi dikenal memiliki sifat ramah, tulus, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Karakter tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Hubungan baik yang terpelihara juga dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, mulai dari kerja sama, peluang usaha, hingga bantuan dari orang-orang terdekat.

Dalam urusan rezeki, keberuntungan Shio Babi sering dikaitkan dengan ketulusan dan kebiasaan menjaga hubungan sosial. Meski terlihat sederhana, kemampuan mereka membangun kepercayaan dianggap menjadi salah satu kekuatan yang dapat membawa kehidupan lebih baik.

2. Shio Ular

Shio Ular dikenal sebagai sosok yang tenang, penuh perhitungan, dan memiliki kemampuan mengamati keadaan dengan baik. Mereka tidak terbiasa mengambil keputusan secara terburu-buru karena lebih suka memahami situasi sebelum menentukan tindakan.

Ketajaman intuisi menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada shio ini. Mereka dipercaya mampu menangkap perubahan kecil yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Dalam berbagai situasi, pemilik Shio Ular cenderung memilih mengamati terlebih dahulu daripada langsung bertindak. Kebiasaan tersebut membuat mereka dianggap lebih berhati-hati dalam menghadapi risiko maupun menentukan peluang yang layak diperjuangkan.

Kemampuan membaca karakter orang lain juga menjadi kelebihan yang sering dikaitkan dengan Ular. Mereka digambarkan tidak mudah percaya begitu saja dan lebih mengutamakan pertimbangan sebelum menjalin kerja sama.

Dalam hal keuangan dan pekerjaan, sifat penuh perhitungan tersebut dipercaya dapat membantu mereka menghindari keputusan yang merugikan. Tidak heran jika Shio Ular kerap digambarkan memiliki peluang memperoleh keuntungan melalui strategi yang matang.

3. Shio Monyet

Berbeda dari dua shio sebelumnya, Monyet dikenal memiliki karakter kreatif, cerdas, dan penuh akal. Mereka termasuk pribadi yang tidak mudah kehabisan ide ketika menghadapi persoalan.

Pemilik Shio Monyet dipercaya mempunyai intuisi yang berkaitan erat dengan kemampuan melihat kesempatan. Mereka sering kali mampu menemukan alternatif ketika suatu rencana tidak berjalan sesuai harapan.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kreativitas menjadi salah satu modal utama. Mereka cenderung berani mencoba pendekatan baru, mengembangkan gagasan berbeda, dan mencari cara agar peluang yang tersedia bisa memberikan hasil maksimal.

Selain itu, Shio Monyet juga dikenal mudah beradaptasi dengan perubahan. Ketika menghadapi kondisi yang sulit, mereka biasanya berusaha menemukan solusi daripada terus terpaku pada masalah.

Kemampuan tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan keberhasilan di bidang usaha, perdagangan, maupun pekerjaan yang membutuhkan pemikiran kreatif.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, rezeki Shio Monyet dipercaya dapat muncul melalui ide-ide segar dan keberanian memanfaatkan kesempatan. Mereka bukan hanya menunggu keberuntungan datang, tetapi juga dianggap mampu menciptakan peluang melalui kecerdikan dan kemampuan yang dimiliki.