JawaPos.com – Kesuksesan dalam hidup tidak selalu datang kepada mereka yang memiliki segalanya sejak awal. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai kesulitan, kegagalan, hingga perjuangan panjang sebelum akhirnya berhasil mengubah kondisi kehidupannya. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perjalanan tersebut juga dikaitkan dengan karakter dan peruntungan masing-masing shio. Beberapa di antaranya dipercaya memiliki sifat pantang menyerah, kecerdikan, serta kemampuan membaca kesempatan yang bisa menjadi bekal untuk meraih kehidupan lebih baik. Meski perjalanan setiap orang tentu berbeda, karakter seperti disiplin, keberanian mengambil keputusan, dan ketekunan sering dianggap sebagai modal penting untuk membangun kesuksesan. Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh perubahan, mulai dari merintis dengan segala keterbatasan hingga berpeluang menikmati keberhasilan dan kemapanan finansial. Berikut enam shio yang disebut memiliki karakter kuat dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. 1. Shio Tikus Dalam astrologi Tiongkok, Tikus dikenal sebagai simbol kecerdasan, kecermatan, dan kemampuan menyusun strategi. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya memiliki kepekaan dalam melihat peluang, bahkan ketika orang lain belum menyadari adanya kesempatan tersebut. Perjalanan hidup mereka tidak selalu berjalan mulus. Pada masa muda, sejumlah tantangan dan kegagalan bisa menjadi bagian dari proses yang harus dilewati. Namun, pengalaman tersebut justru dipercaya membentuk kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan shio Tikus adalah kecakapan mengelola keuangan. Mereka cenderung mempertimbangkan risiko sebelum bertindak dan berusaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Dalam urusan bisnis, kemampuan membaca situasi menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha secara bertahap. Tidak mengherankan jika shio ini kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu membangun keberhasilan dari modal sederhana. Menurut kepercayaan Feng Shui, unsur air yang dikaitkan dengan Tikus melambangkan kelancaran dan pergerakan rezeki. Sikap bijaksana, tidak mudah berpuas diri, serta kemampuan mengatur keuangan dipercaya menjadi faktor pendukung kehidupan yang lebih mapan ketika memasuki usia dewasa. 2. Shio Ular Shio Ular identik dengan ketenangan, kecermatan, dan kecerdasan dalam menyusun langkah. Mereka bukan tipe orang yang terburu-buru mengejar sesuatu karena lebih menyukai perencanaan yang matang sebelum mengambil keputusan. Dalam perjalanan hidup, pemilik shio ini dipercaya kerap menghadapi berbagai tantangan sejak usia muda. Persoalan ekonomi maupun hubungan sosial bisa menjadi pengalaman yang menguji kesabaran mereka. Meski demikian, karakter yang tenang membuat Ular digambarkan mampu menghadapi tekanan tanpa mudah kehilangan arah. Mereka lebih memilih mengamati keadaan, mempelajari situasi, kemudian menentukan langkah yang dianggap paling menguntungkan. Dalam dunia pekerjaan dan bisnis, shio Ular sering dikaitkan dengan kemampuan membaca peluang serta mempertimbangkan risiko. Mereka juga dipercaya tidak mudah terpengaruh oleh keberhasilan orang lain karena lebih memilih membangun pencapaian secara perlahan. Ketika memasuki usia matang, kerja keras dan perencanaan yang dilakukan sejak awal diyakini dapat membawa perubahan besar. Dalam filosofi Feng Shui, unsur api yang dikaitkan dengan karakter Ular melambangkan semangat dan kekuatan untuk terus berkembang. 3. Shio Kerbau Kerbau merupakan lambang ketekunan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Pemilik shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang lebih mengutamakan proses daripada mencari jalan pintas untuk mencapai keberhasilan. Tidak sedikit gambaran tentang shio Kerbau yang memperlihatkan perjalanan hidup penuh perjuangan. Mereka mungkin harus bekerja keras sejak usia muda demi memenuhi kebutuhan sendiri dan membangun kehidupan yang lebih mandiri. Namun, pengalaman tersebut dipercaya membentuk mental yang kuat. Ketika menghadapi kegagalan, mereka cenderung memilih bertahan dan memperbaiki keadaan daripada menyerah begitu saja. Dalam hal mencari penghasilan, Kerbau dikenal memiliki karakter yang konsisten. Mereka dapat memulai sesuatu dari usaha sederhana, seperti berdagang, mengembangkan bisnis keluarga, atau menekuni pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dikelola dengan disiplin berpeluang berkembang menjadi sumber penghasilan yang lebih stabil. Dalam Feng Shui, unsur tanah yang dikaitkan dengan Kerbau melambangkan kekuatan, kestabilan, dan fondasi kehidupan. Karena itu, shio ini sering dipercaya memiliki potensi membangun kemapanan finansial melalui proses panjang, terutama ketika memasuki usia matang. 4. Shio Naga Dalam budaya Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberuntungan. Shio ini sering dikaitkan dengan karakter percaya diri serta kemampuan memimpin yang cukup menonjol. Pemilik shio Naga dipercaya memiliki ambisi besar untuk mencapai sesuatu dalam kehidupannya. Mereka tidak hanya ingin memperoleh keberhasilan secara materi, tetapi juga berharap mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari lingkungan sekitar. Meski demikian, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung mudah. Ada kalanya mereka harus mengalami kegagalan, kehilangan kesempatan, bahkan menghadapi situasi sulit yang membuat mereka perlu memulai kembali dari awal. Keunggulan yang sering dikaitkan dengan Naga adalah keberanian untuk bangkit. Mereka cenderung memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan diri sehingga tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan. Ketika kesempatan datang, karakter kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan dipercaya dapat membantu mereka mencapai posisi yang lebih baik. Dalam kepercayaan Feng Shui, Naga memiliki hubungan erat dengan energi kemakmuran dan kekuatan. Tidak heran jika shio ini sering digambarkan memiliki peluang meraih kekayaan, kedudukan, serta pengaruh besar ketika memasuki usia dewasa. 5. Shio Babi Berbeda dengan beberapa shio lainnya, Babi sering digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, tulus, dan menyukai kehidupan yang tenang. Mereka tidak selalu tertarik terlibat dalam persaingan yang terlalu keras demi mendapatkan pengakuan. Meski demikian, bukan berarti pemilik shio Babi tidak memiliki ambisi. Mereka dipercaya mempunyai ketekunan dan kesabaran dalam menjalani proses kehidupan, termasuk ketika harus menghadapi keterbatasan ekonomi. Pada masa muda, perjalanan mereka mungkin dipenuhi berbagai pengalaman yang mengharuskan mereka belajar hidup mandiri. Namun, sikap optimistis dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain sering dianggap sebagai salah satu kelebihan mereka. Dalam urusan pekerjaan, shio Babi digambarkan lebih menyukai kehidupan yang stabil dibandingkan mengambil risiko secara berlebihan. Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan membangun hubungan sosial yang dapat membuka berbagai kesempatan baru. Ketika usia semakin matang, hasil dari usaha dan hubungan baik yang dibangun selama bertahun-tahun diyakini dapat memberikan perubahan positif. Peluang tersebut bisa datang melalui perkembangan bisnis, pekerjaan, maupun dukungan keluarga. Menurut filosofi Feng Shui, unsur air dan kayu yang dikaitkan dengan Babi melambangkan pertumbuhan, kelancaran, dan kemakmuran. Karena itu, shio ini sering dihubungkan dengan kehidupan masa tua yang lebih nyaman dan berkecukupan. 6. Shio Macan Macan menjadi lambang keberanian, kekuatan, dan jiwa kepemimpinan. Orang yang berada di bawah naungan shio ini sering digambarkan memiliki karakter tegas serta tidak mudah mundur ketika menghadapi kesulitan. Dalam perjalanan hidup, pemilik shio Macan dipercaya memiliki semangat kompetitif yang cukup tinggi. Ketika berada dalam situasi sulit, mereka justru terdorong untuk mencari jalan keluar dan membuktikan kemampuan diri. Tidak semua pemilik shio ini langsung memperoleh keberhasilan sejak usia muda. Sebagian mungkin harus melewati kegagalan, keterbatasan ekonomi, hingga berbagai tantangan sebelum menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Macan. Mereka digambarkan tidak takut mencoba peluang baru selama memiliki keyakinan terhadap langkah yang diambil. Dalam dunia kerja maupun bisnis, sifat tegas dan percaya diri dipercaya dapat membantu mereka menghadapi persaingan. Mereka juga memiliki keinginan kuat untuk mencapai kemandirian dan membangun sesuatu melalui kemampuan sendiri. Dalam kepercayaan Feng Shui, unsur kayu dan api yang dikaitkan dengan Macan melambangkan pertumbuhan, semangat, serta kekuatan. Shio ini pun sering dipercaya memiliki peluang meraih pencapaian besar ketika memasuki usia dewasa, terutama jika mampu mengarahkan keberanian dan ambisinya secara bijaksana. Pada akhirnya, keenam shio tersebut memiliki gambaran karakter yang berbeda dalam perjalanan menuju kesuksesan. Namun, keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh shio atau ramalan keberuntungan. Kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, ketekunan, serta keberanian memanfaatkan peluang tetap menjadi hal penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik.