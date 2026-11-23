JawaPos.com – Bagaimana peruntungan Shio Monyet kali ini, apakah membawa kabar baik atau justru menuntut kehati-hatian yang ekstra?

Ramalan Minggu ini, 23 sampai 29 November 2026, menyoroti empat bidang yang memengaruhi keseharian Shio Monyet.

Keempat bidang tersebut meliputi keuangan, kesehatan, karier, dan cinta, yang semuanya perlu diperhatikan dengan sangat cermat.

Angka sembilan menjadi simbol utama pekan ini, yaitu waktunya menyelesaikan urusan lama sebelum membuka lembaran baru.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet Minggu Ini 23 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Tingkat keberuntungan finansialmu berada di angka 71 persen, sehingga pemeriksaan yang teliti akan membawa hasil menguntungkan.

Periksa saldo rekening, selesaikan tagihan yang tertunda, dan catat seluruh aset agar celah keuanganmu segera tertutup.

Angka sembilan mengingatkan bahwa berakhirnya satu siklus akan membuka kesempatan baru yang segar bagi kondisi dompetmu.

Sebaiknya hindari spekulasi berisiko maupun penanaman modal besar yang baru, setidaknya sampai pekan ini benar-benar berlalu.

Warna putih melambangkan kejernihan, jadi susunlah anggaran dengan rencana yang sederhana dan transparan agar mudah dipantau.

Arahkan perhatianmu ke utara dengan menyelaraskan target tabungan bersama pencapaian jangka panjang yang sudah kamu rancang.

Pikiranmu yang mudah menyesuaikan diri mampu melihat nilai tersembunyi pada kekayaan yang sudah kamu miliki sekarang.

Dengan begitu, pengecekan rutin yang tampak biasa dapat berubah menjadi fondasi keuangan yang stabil dan terpercaya.

2. Kesehatan

Tingkat kebijaksanaanmu hanya 20 persen, sehingga rutinitas yang konsisten menjadi cara terbaik untuk menguatkan kondisi tubuh.

Utamakan makanan bergizi seimbang serta jam tidur yang teratur supaya tenagamu tidak mudah terkuras sepanjang pekan.

Sisipkan pula momen perhatian penuh yang singkat agar pikiranmu tetap jernih di tengah padatnya kesibukan harian.

Angka sembilan mendorongmu menuntaskan janji pemeriksaan kesehatan yang tertunda, sekaligus menghindari operasi baru atau prosedur berisiko.

Skor keharmonianmu berada di angka 54 persen, menandakan tingkat stres sedang yang perlu dikelola dengan baik.

Ciptakan suasana ruangan bernuansa putih untuk menenangkan saraf yang tegang setelah seharian bekerja keras dan beraktivitas.

Dengan tingkat keberuntungan 71 persen, kebiasaan kecil yang disiplin berpotensi berkembang menjadi kesehatan yang bertahan lama.

Fokuskan perawatan dirimu ke arah utara, dan biarkan kemampuan beradaptasi menuntunmu menuju keseimbangan tubuh dan batin.

3. Karier

Pikiranmu yang serbabisa memang senang memecahkan teka-teki, dan pekan ini memberi ganjaran bagi yang menuntaskan proyek.

Susunlah laporan pekerjaan dengan rapi dan lengkap supaya seluruh hasil kerjamu mudah ditinjau oleh banyak pihak.

Inventarisasi semua aset kerja yang kamu pegang agar tidak ada yang terlewat saat seluruh proyek ditutup.

Bagikan solusi yang kamu temukan secara terbuka kepada rekan satu tim supaya semua orang merasakan manfaatnya.

Angka sembilan menandakan fase penyelesaian, jadi manfaatkan momen ini untuk memperlihatkan pencapaian yang telah kamu raih.

Hindari meluncurkan inisiatif baru atau menerima tanggung jawab tambahan yang berpotensi membuat konsentrasimu menjadi mudah terpecah.

Tingkat keberuntungan sebesar 71 persen menunjukkan bahwa penutupan pekerjaan yang matang dapat membuka pintu peluang baru.

Salurkan energimu ke arah utara dengan mengubah setiap tugas yang rampung menjadi pijakan untuk pertumbuhan mendatang.

4. Cinta

Kecerdikan bicaramu mampu menghidupkan obrolan, tetapi pekan ini mengajakmu menuntaskan perasaan lama, bukan mengejar percikan baru.

Ungkapkan rasa terima kasih kepada pasanganmu dan bagikan pandangan yang kamu miliki dengan hati yang terbuka.

Rayakan pula setiap pencapaian kecil bersama pasangan agar kebersamaan kalian terasa lebih hangat dan penuh makna.

Angka sembilan mengingatkan bahwa penutupan justru akan membawa pembaruan bagi perjalanan hubungan percintaan yang kamu jalani.

Jangan mengambil keputusan impulsif dan hindari memulai petualangan asmara yang baru selama beberapa hari ke depan.

Warna putih menyarankan komunikasi yang jujur dan jelas, sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara kalian berdua.

Sikap yang selaras akan mempererat ikatan kalian sekaligus menjaga tingkat keberanianmu agar tetap stabil sepanjang pekan.