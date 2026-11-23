JawaPos.com – Bagi pemilik Shio Anjing, ramalan untuk periode 23 sampai 29 November 2026 membawa pesan yang layak disimak.

Minggu ini, kesetiaan dan sikap jujur yang menjadi ciri khas Anda akan banyak diuji sekaligus dihargai.

Berbagai bidang kehidupan, mulai dari keuangan, kesehatan, karier, hingga cinta, punya catatan penting yang perlu diperhatikan.

Angka keberuntungan, arah mata angin, dan warna pembawa hoki ikut disebut sebagai penunjang langkah Anda.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing Minggu Ini 23 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Peluang rezeki berada di angka 71 persen, sehingga perencanaan matang lebih menguntungkan daripada nekat mengambil risiko.

Terapkan anggaran dua tahap, yaitu menabung lebih dulu lalu membagi sisanya untuk berbagai kebutuhan harian Anda.

Pola dua langkah tersebut juga sejalan dengan angka keberuntungan Anda sendiri yang jatuh pada angka dua.

Sematkan unsur warna merah pada dokumen keuangan agar Anda selalu ingat untuk tetap fokus pada tujuan.

Hindari jual beli spekulatif, dan selesaikan dulu kontrak yang berjalan sambil memperbarui catatan persediaan barang Anda.

Percayalah pada penilaian jujur Anda soal risiko, karena sifat suka melindungi membuat harta Anda tetap aman.

Arah timur mendorong Anda meninjau target jangka panjang, sebab tujuan yang jelas mengurangi keraguan dalam melangkah.

Syukurilah tabungan masa lalu Anda, lalu jadikan rasa terima kasih itu pedoman bagi setiap keputusan keuangan.

2. Kesehatan

Tingkat kebijaksanaan sebesar 20 persen mendorong Anda untuk lebih sering merenung dan menenangkan pikiran setiap hari.

Mulailah pagi dengan rutinitas yang tenang sambil menghadap ke arah timur agar pikiran terasa lebih terpusat.

Kenakan pakaian olahraga berwarna merah karena warna itu dipercaya mampu menambah semangat dan tenaga tubuh Anda.

Tingkat keselarasan 54 persen menyarankan aktivitas fisik yang sedang saja, tidak perlu berlebihan atau memaksakan diri.

Jangan memforsir tubuh sebab hal itu bisa memicu kebiasaan lama, yaitu sikap berlebihan dalam menjaga diri.

Perhatikan keluhan nyeri ringan sekalipun karena penanganan sejak dini menjaga tubuh Anda tetap bergerak dengan lancar.

Rasa syukur atas ketangguhan diri sebaiknya menjadi dasar dalam setiap pilihan gaya hidup yang Anda ambil.

Peluang keberuntungan di angka 71 persen turut mendukung proses penyembuhan dan pemulihan tubuh Anda dengan baik.

3. Karier

Tempat kerja terasa seperti ruang kelas, tempat Anda bisa mengajar, menuai hasil, dan merayakan kemajuan bersama.

Utamakan pekerjaan yang bisa diselesaikan tuntas daripada memulai usaha atau proyek baru yang masih belum pasti.

Keberanian di level 37 persen cukup untuk mendorong langkah menuntaskan proyek yang menarik perhatian banyak orang.

Jauhi spekulasi yang berisiko, dan manfaatkan peluang rezeki 71 persen untuk mengamankan keuntungan yang lebih stabil.

Fokuslah sekarang pada pendataan persediaan dan pengisian formulir hingga semuanya rampung dengan rapi dan tanpa terlewat.

Berkas yang tersusun dengan rapi bisa membuka banyak pintu kesempatan bagi perjalanan karier Anda ke depan.

Pendekatan Anda yang jujur akan mendatangkan rasa hormat dari lingkungan kerja yang ada di sekitar Anda.

Angka keberuntungan dua mengingatkan Anda untuk menggandeng satu rekan agar dampak kerja sama kalian berlipat ganda.

4. Cinta

Kesetiaan Anda paling bersinar ketika Anda sungguh menghormati komitmen yang selama ini dijalani bersama pasangan tercinta.

Rayakan setiap tonggak penting dalam hubungan Anda bersama pasangan dengan suasana yang begitu hangat dan menyenangkan.

Akui juga setiap keberhasilan kecil yang kalian raih bersama, sekecil apa pun nilainya bagi kalian berdua.

Sentuhan warna merah, seperti syal atau foto berdua, dapat ikut menghangatkan ikatan kalian lebih dalam lagi.

Keselarasan sebesar 54 persen mendorong kalian untuk berbicara dengan terbuka, hangat, dan jujur satu sama lain.

Hindari mengkritik kebiasaan pasangan yang sebenarnya Anda sukai, sebab hal itu hanya akan menimbulkan salah paham.

Selalu ungkapkan rasa terima kasih dengan tulus, karena itu akan memperkuat kepercayaan di antara kalian berdua.