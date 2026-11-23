3 Shio yang Banjir Rezeki di Minggu Ini / foto: magnific.com JawaPos.com -- Memasuki pekan keempat November 2026, ada sejumlah Shio yang diprediksi akan mendapatkan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti urusan pekerjaan, keuangan, hingga peluang mendapatkan penghasilan tambahan.

Minggu ini bisa menjadi waktu yang cukup menjanjikan bagi beberapa pemilik Shio untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Meski begitu, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan usaha dan kemampuan dalam mengambil keputusan.

Dilansir dari akun YouTube PINTU MISTERI pada Senin (23/11), menurut ramalan dalam astrologi Tiongkok ada tiga Shio yang diprediksi membawa hoki dan dan berpeluang mendapatkan rezeki melimpah sepanjang minggu ini.

1. Shio Kuda

Shio Kuda dikenal dengan Shio yang memiliki sifat pantang menyerah, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah merasa capek.

Pemilik Shio ini juga tau cara untuk mendapatkan rezeki dengan sifat kegigihan yang mereka miliki. Tak hanya itu saja, Shio Kuda memiliki sifat berani untuk melangkah ke depan, karena sifat tersebut membuat Shio Kuda kedatangan rezeki.

Menurut ramalan dalam astrologi Tiongkok, bagi Shio Kuda yang selama ini kehilangan pekerjaan dan susah dalam melangkah akhirnya Tuhan membuka rezeki.

Di pertengahan bulan November sampai akhir November banyak peluang yang akan Shio Kuda dapatkan. Tuhan akan membuka sumbatan-sumbatan rezeki yang selama ini sempat berhenti akhirnya mengeluarkan rezeki.

Untuk itu, pemilik Shio Kuda jangan gelap mata dan tetap bekerja agar rezeki semakin banyak.

2. Shio Ular

Selanjutnya yaitu Shio Ular yang diprediksi banjir rezeki di minggu ini, pemilik Shio Ular akan mendapatkan celah peluang emas yang mana peluang itu mampu untuk menghidupkan kehidupan finansial mereka kembali.

Pemilik Shio Ular akan bertemu dengan orang-orang baru yang nantinya akan membantu untuk mendapatkan banyak keberuntungan dan rezeki di minggu ini.

3. Shio Monyet

Orang yang lahir di tahun Shio Monyet ini diketahui memiliki sifat pekerja keras, gesit, dan energi pintar dalam mencari uang.

Mungkin pada saat ini pemilik Shio Monyet belum bisa untuk menampung semua pundi-pundi uang tersebut, karena mereka mempunyai hutang. Namun, di pertengahan bulan November ini, Shio Monyet harus pintar bertarung akrena mental Shio ini benar-benar mental yang kuat.

Diprediksi bahwa pemilik Shio Monyet akan dapat rezeki yang besar dan status sosial mereka akan naik. Pemilik Shio Monyet disarankan untuk tetap berusaha dan pantang menyerah.