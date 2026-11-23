JawaPos.com – Ramalan shio Babi untuk Minggu ini mengajak Anda lebih tenang menjalani hari-hari yang penuh dinamika.

Periode 23 sampai 29 November 2026 menjadi waktu yang tepat bagi Shio Babi untuk menata ulang langkah.

Sifat murah hati yang melekat pada shio ini perlu diimbangi dengan kehati-hatian dalam banyak hal.

Ramalan Minggu ini juga menekankan pentingnya menuntaskan urusan lama sebelum memulai sesuatu yang baru.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Babi Minggu Ini 23 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Tingkat keberuntungan finansial Anda berada di kisaran tiga puluh satu persen, jadi atur anggaran dengan cermat.

Energi pekan ini kurang bersahabat bagi spekulasi, sehingga hindari langkah berisiko yang bisa menggerus dana Anda.

Lebih baik perkuat tabungan yang sudah ada dan selesaikan semua tagihan atau pembayaran yang masih tertunda.

Sifat dermawan Anda mungkin tergoda untuk membantu orang lain dalam urusan uang tanpa menghitung dompet sendiri.

Karena itu, tetaplah sisihkan dana cadangan agar kondisi keuangan Anda tidak goyah saat kebutuhan mendadak datang.

Angka keberuntungan tiga mengingatkan bahwa langkah kecil yang dilakukan bertahap justru membawa rasa aman jangka panjang.

Warna kuning membawa optimisme yang menjaga semangat Anda tetap positif saat menghadapi berbagai urusan keuangan pribadi.

Fokus ke arah utara juga membantu Anda tetap membumi di tengah naik turunnya pergerakan pasar keuangan.

2. Kesehatan

Imbangi sifat murah hati Anda dengan waktu istirahat yang cukup agar tubuh dan pikiran tetap bugar.

Skor keharmonisan yang tinggi menandakan bahwa suasana tenang sangat mendukung kesehatan badan Anda sepanjang pekan ini.

Sebaiknya jauhi tindakan medis yang bersifat invasif untuk sementara waktu demi menjaga keamanan diri Anda sendiri.

Operasi yang sifatnya pilihan dan tidak mendesak juga sebaiknya ditunda hingga waktu yang jauh lebih tepat.

Perhatikan asupan gizi dan pilih olahraga ringan yang terasa menyenangkan, bukan yang terlalu menguras tenaga Anda.

Warna kuning bisa menjadi pengingat agar Anda menjaga suasana hati tetap ceria setiap hari sepanjang pekan.

Arah utara membantu Anda menyusun rutinitas yang jelas sehingga beban pikiran dan stres bisa ikut berkurang.

Dengan begitu, kemajuan menuju kondisi tubuh yang lebih sehat akan berjalan stabil dan terukur setiap harinya.

3. Karier

Ketekunan Anda dalam bekerja akan terlihat jelas ketika menuntaskan semua pekerjaan dan tugas yang masih menggantung.

Luangkan waktu untuk mencatat hasil kerja secara rapi sebagai bahan evaluasi dan arsip yang berguna nanti.

Rayakan pencapaian bersama rekan kerja lewat catatan ucapan terima kasih yang sederhana dan tulus untuk mereka.

Hindari memulai proyek baru atau menerima tanggung jawab tambahan yang dapat memecah konsentrasi Anda saat ini.

Tingkat kebijaksanaan Anda mendukung perencanaan yang matang, sementara skor harmoni yang tinggi mengajak Anda bekerja sama.

Kerja sama dengan tim akan membuat beban terasa lebih ringan dan hasilnya pun memuaskan semua pihak.

Warna kuning membantu Anda menjaga suasana kerja tetap positif meski tugas datang silih berganti sepanjang pekan.

Arah utara menuntun Anda menuju target yang stabil dan tersusun rapi untuk jangka panjang karier Anda.

4. Cinta

Anda adalah pribadi yang penuh kasih dan murah hati sehingga mudah merawat hubungan dengan orang terdekat.

Pekan ini mengajak Anda untuk menghargai hubungan yang sudah berkembang, bukan sibuk mengejar awal yang baru.

Ungkapkan rasa syukur kepada pasangan atau sahabat dan bagikan pandangan optimis Anda dengan mereka secara terbuka.

Waspadalah karena terlalu mudah percaya bisa membuat pasangan menguji kemurahan hati Anda lebih jauh dari biasanya.

Tingkat keberanian Anda sedang baik, jadi sampaikan isi hati dengan jujur dan apa adanya kepada pasangan.

Bicarakan setiap ganjalan yang masih tersisa dengan kepala dingin agar masalah itu tidak semakin membesar nantinya.

Aura kuning yang mendukung mendorong sikap hangat, sehingga suasana kebersamaan terasa jauh lebih nyaman dan akrab.