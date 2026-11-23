JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Senin ini perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama ketika kesibukan sehari-hari mulai menguras energi dan membuat pola makan maupun waktu istirahat menjadi kurang teratur.

Banyaknya pekerjaan dan persoalan yang memenuhi pikiran berpotensi membuatmu mengabaikan kebutuhan dasar tubuh, seperti makan tepat waktu, mencukupi asupan cairan, serta beristirahat ketika mulai merasa lelah.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya mulai mengurangi kebiasaan menunda waktu makan hanya karena ingin menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda.

Menjaga jadwal makan secara konsisten merupakan salah satu langkah sederhana untuk membantu memenuhi kebutuhan energi selama menjalani berbagai aktivitas.

Kamu juga perlu memperhatikan respons tubuh terhadap makanan tertentu, terutama jika sering merasakan ketidaknyamanan pada pencernaan setelah mengonsumsi hidangan tertentu atau makan terlalu terburu-buru.

Cobalah menikmati makanan dengan lebih perlahan, mengunyah secara baik, dan memberikan waktu yang cukup ketika menyantap hidangan.

Selain memperbaiki pola makan, aktivitas fisik ringan dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus mengurangi kejenuhan akibat terlalu lama duduk atau bekerja dengan konsentrasi tinggi.

Berjalan kaki pada pagi maupun sore hari, melakukan peregangan, atau berolahraga ringan di rumah bisa menjadi pilihan yang mudah diterapkan di tengah kesibukan.

Pilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan tubuh dan jangan memaksakan diri melakukan latihan berat ketika kondisi fisik sedang kurang bugar.

Dari sisi kesehatan mental, Pisces juga perlu memperhatikan kebiasaan terlalu memikirkan persoalan orang lain hingga melupakan kebutuhan diri sendiri.

Kepekaan terhadap perasaan orang sekitar memang dapat menjadi kelebihan, tetapi kamu tetap perlu memberikan batas agar berbagai masalah tidak terus membebani pikiran.

Ketika mulai merasa lelah secara emosional, cobalah mengurangi kegiatan yang tidak mendesak dan berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menikmati waktu luang.

Mendengarkan musik, membaca buku, merapikan ruangan, menikmati suasana di luar rumah, atau berbincang dengan orang yang dipercaya dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih nyaman.

Kualitas tidur juga tidak boleh diabaikan, terutama jika kebiasaan menggunakan ponsel menjelang malam membuat waktu istirahat semakin berkurang.

Usahakan mengurangi paparan layar sebelum tidur dan hindari membawa persoalan pekerjaan ke tempat beristirahat agar pikiran lebih mudah tenang.

Pisces juga sebaiknya tidak merasa harus selalu produktif sepanjang hari karena tubuh dan pikiran membutuhkan waktu pemulihan setelah menghadapi berbagai tuntutan.

Jika keluhan fisik terus berulang, semakin berat, atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya jangan mengabaikannya dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis.

Dengan menjaga jadwal makan, melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan, serta memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat, Pisces dapat mempertahankan kondisi tubuh dan menjalani rutinitas dengan lebih nyaman.