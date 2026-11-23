JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Senin ini perlu dijaga dengan memperhatikan kebiasaan makan, aktivitas fisik, serta pola kerja agar tubuh tidak terlalu terbebani oleh rutinitas yang padat.

Penggunaan komputer, ponsel, dan berbagai perangkat digital dalam waktu lama berpotensi membuat mata terasa lelah, terutama jika kamu jarang memberikan kesempatan untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya mulai membiasakan diri mengambil jeda di sela-sela pekerjaan dengan mengalihkan pandangan dari layar dan mengurangi penggunaan perangkat digital secara terus-menerus.

Jika pekerjaan membutuhkan konsentrasi tinggi, atur waktu agar tubuh tidak terus berada dalam posisi yang sama selama berjam-jam.

Berjalan sebentar, melakukan peregangan ringan, atau menggerakkan bagian tubuh yang terasa kaku dapat membantu mengurangi ketegangan setelah terlalu lama duduk.

Selain menjaga aktivitas fisik, Aquarius juga perlu membangun kebiasaan makan yang lebih teratur agar kebutuhan energi dan nutrisi tetap terpenuhi.

Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena sibuk menyelesaikan pekerjaan atau memikirkan berbagai rencana yang ingin diwujudkan.

Usahakan mengonsumsi makanan bergizi dengan pilihan yang bervariasi, termasuk sayuran dan buah-buahan, serta memenuhi kebutuhan air putih sepanjang hari.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mendukung kondisi tubuh ketika kamu harus menjalani berbagai aktivitas yang membutuhkan tenaga dan konsentrasi.

Untuk mempertahankan kebugaran, Aquarius dapat mulai melakukan olahraga yang mudah dijalankan secara konsisten, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau mengikuti latihan ringan di rumah.

Tidak perlu langsung memaksakan latihan dengan intensitas tinggi apabila tubuh belum terbiasa, karena membangun kebiasaan olahraga secara bertahap lebih penting daripada melakukan aktivitas berlebihan dalam waktu singkat.

Dari sisi kesehatan mental, Aquarius juga perlu memperhatikan perubahan suasana hati ketika mulai merasa gelisah, sulit berkonsentrasi, atau terlalu banyak memikirkan persoalan yang belum terselesaikan.

Kekhawatiran mengenai masa depan terkadang membuat pikiran terus bekerja meskipun tubuh sebenarnya membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Cobalah membagi rencana besar menjadi beberapa langkah sederhana agar setiap tanggung jawab terasa lebih mudah dikelola.

Menuliskan daftar kegiatan, menentukan prioritas, dan menyediakan waktu khusus untuk beristirahat dapat membantu mengurangi tekanan pikiran.

Kamu juga tidak harus selalu produktif setiap saat karena menikmati kegiatan pribadi, berkumpul bersama orang terdekat, atau menjalankan hobi merupakan bagian penting dari keseimbangan hidup.

Jika mengalami keluhan pada mata, gangguan tidur, atau masalah kesehatan lain yang berlangsung terus-menerus, sebaiknya jangan mengabaikannya dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis.

Dengan membatasi waktu menatap layar tanpa jeda, menjaga pola makan, melakukan aktivitas fisik secara teratur, serta memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat, Aquarius dapat menjalani rutinitas dengan lebih nyaman.