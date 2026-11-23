JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Senin ini perlu mendapatkan perhatian, terutama jika pekerjaan membuat tubuh terlalu lama berada dalam posisi yang sama atau waktu istirahat menjadi kurang teratur.

Kebiasaan duduk berjam-jam, bekerja di depan komputer, dan jarang melakukan peregangan dapat memicu rasa kaku pada leher, bahu, maupun bagian tubuh lainnya.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai memperhatikan posisi tubuh selama bekerja dan menghindari kebiasaan duduk dengan postur kurang nyaman dalam waktu terlalu lama.

Cobalah berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan di sela-sela pekerjaan untuk membantu mengurangi ketegangan otot akibat aktivitas yang berlangsung sepanjang hari.

Jika sebagian besar tanggung jawab mengharuskanmu menggunakan komputer, pastikan posisi layar, kursi, dan meja mendukung kenyamanan tubuh agar tidak terus-menerus memberikan tekanan pada bagian tertentu.

Selain menjaga postur, pola makan juga perlu diperhatikan agar kebutuhan energi dan nutrisi tetap terpenuhi selama menjalani rutinitas.

Jangan terlalu sering menunda waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk atau terdapat banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan.

Usahakan memilih makanan dengan kandungan nutrisi seimbang dan bervariasi, serta memenuhi kebutuhan air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik.

Capricorn yang terbiasa makan terburu-buru juga sebaiknya mulai mengubah kebiasaan tersebut dengan menyediakan waktu yang cukup untuk menikmati hidangan.

Perhatikan rasa lapar dan kenyang agar pola makan menjadi lebih teratur serta mendukung kondisi tubuh dalam jangka panjang.

Dari sisi kesehatan mental, Capricorn perlu belajar melepaskan pikiran dari urusan pekerjaan ketika waktu istirahat telah tiba.

Tanggung jawab profesional memang perlu diselesaikan dengan baik, tetapi terus memikirkan target, persoalan kantor, maupun kebutuhan finansial tanpa memberikan jeda dapat membuat pikiran semakin terbebani.

Cobalah menyelesaikan pekerjaan berdasarkan prioritas, kemudian tentukan batas waktu untuk berhenti memikirkan urusan profesional dan mulai menikmati kehidupan pribadi.

Menghabiskan waktu bersama keluarga, menjalankan hobi, membaca buku, mendengarkan musik, atau menikmati suasana rumah yang tenang dapat membantu mengurangi kejenuhan setelah menjalani aktivitas padat.

Kamu juga tidak perlu merasa bersalah ketika memilih beristirahat daripada memaksakan diri menyelesaikan pekerjaan yang masih bisa dilanjutkan pada hari berikutnya.

Memberikan kesempatan kepada tubuh dan pikiran untuk pulih merupakan bagian penting dari menjaga produktivitas, bukan bentuk menghindari tanggung jawab.

Jika rasa kaku pada leher atau bahu terus berulang, semakin parah, atau disertai keluhan lain, sebaiknya jangan mengabaikannya dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis.

Dengan memperbaiki postur saat bekerja, menjaga pola makan, serta mengatur waktu istirahat secara konsisten, Capricorn dapat menjalani aktivitas dengan kondisi tubuh yang lebih nyaman dan tetap produktif.