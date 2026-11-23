JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Senin ini perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang sering terabaikan ketika kesibukan mulai menyita sebagian besar waktu dan perhatian.

Aktivitas yang mengharuskanmu banyak berdiri, berjalan, atau berpindah tempat berpotensi membuat kaki terasa lebih berat dan cepat lelah, terutama menjelang akhir hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra sebaiknya tidak memaksakan diri untuk terus bergerak ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Jika pekerjaan mengharuskanmu berdiri dalam waktu cukup lama, cobalah mengambil jeda untuk duduk dan mengistirahatkan kaki di sela-sela kegiatan.

Pemilihan alas kaki juga perlu diperhatikan, terutama ketika kamu harus bepergian atau menjalani aktivitas yang membutuhkan banyak gerakan.

Gunakan alas kaki yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan agar kaki tidak terlalu terbebani selama menjalani rutinitas.

Setelah menyelesaikan pekerjaan, kamu bisa meluangkan waktu untuk berbaring dan memosisikan kaki sedikit lebih tinggi apabila terasa pegal setelah beraktivitas sepanjang hari.

Selain memperhatikan kesehatan kaki, menjaga kebugaran tubuh secara keseluruhan juga menjadi hal penting bagi Libra.

Olahraga ringan seperti berjalan santai, melakukan peregangan, atau mengikuti latihan sederhana di rumah dapat membantu mempertahankan kebugaran tanpa harus menguras banyak tenaga.

Pilih jenis aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan tubuh dan lakukan secara konsisten agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pola makan juga tidak boleh diabaikan meskipun jadwal harian sedang padat atau kamu memiliki banyak urusan yang harus diselesaikan.

Usahakan mengonsumsi makanan bergizi dengan jadwal teratur agar kebutuhan energi dan nutrisi tubuh tetap terpenuhi.

Kebiasaan melewatkan waktu makan karena terlalu sibuk bekerja atau menghabiskan waktu bersama orang lain sebaiknya mulai dikurangi.

Libra juga perlu memberikan perhatian terhadap kesehatan mental dengan menjaga hubungan sosial yang positif dan tidak terus-menerus memendam persoalan sendiri.

Bertemu teman lama atau berbincang dengan seseorang yang dipercaya dapat menjadi kesempatan untuk melepaskan beban pikiran sekaligus mendapatkan sudut pandang yang berbeda.

Apabila suasana hati sedang kurang baik, jangan merasa harus selalu terlihat kuat di hadapan orang lain karena kamu juga membutuhkan waktu untuk memahami dan mengelola perasaan sendiri.

Luangkan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang disukai, seperti membaca buku, mendengarkan musik, menikmati udara segar, atau beristirahat dengan tenang tanpa memikirkan pekerjaan.

Menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, hubungan sosial, dan waktu istirahat dapat membantu Libra menjalani rutinitas dengan kondisi yang lebih nyaman.

Jika keluhan pada kaki atau rasa lelah terus berulang, semakin berat, maupun mulai mengganggu kegiatan sehari-hari, sebaiknya jangan mengabaikannya dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis.