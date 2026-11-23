JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Senin ini membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dan kebutuhan untuk memulihkan energi.

Kecenderungan memikirkan banyak hal sekaligus, terlalu khawatir terhadap kesalahan kecil, hingga memaksakan diri menyelesaikan berbagai tanggung jawab dapat membuat tubuh dan pikiran lebih mudah lelah.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo perlu menyadari bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, sehingga memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk beristirahat merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan.

Ketika energi mulai berkurang, cobalah mengevaluasi kembali kegiatan yang sedang dijalani dan dahulukan hal-hal yang benar-benar membutuhkan perhatian.

Mengurangi aktivitas yang kurang mendesak dapat membantu memberikan ruang bagi tubuh untuk memulihkan tenaga sebelum kembali menghadapi rutinitas yang padat.

Pola tidur juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena kebiasaan tidur terlalu larut berpotensi membuat tubuh terasa kurang bugar ketika memulai aktivitas pada pagi hari.

Usahakan mempertahankan waktu tidur dan bangun yang lebih konsisten agar tubuh memiliki kesempatan beristirahat secara optimal.

Virgo juga sebaiknya mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur, terutama apabila kebiasaan tersebut membuat waktu istirahat semakin tertunda.

Selain memperhatikan kualitas tidur, menjaga asupan makanan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan energi selama menjalani berbagai kegiatan.

Kesibukan pekerjaan sebaiknya tidak menjadi alasan untuk melewatkan waktu makan, terlebih ketika kamu membutuhkan konsentrasi tinggi atau harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Mengatur waktu makan secara teratur dan memenuhi kebutuhan air putih juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap nyaman sepanjang hari.

Dalam menjaga kesehatan mental, Virgo sebaiknya tidak terus-menerus menyimpan kekhawatiran seorang diri karena berbincang dengan teman atau orang yang dipercaya dapat memberikan sudut pandang berbeda.

Kamu juga perlu mengurangi kebiasaan mengkritik diri sendiri secara berlebihan ketika melakukan kesalahan, sebab pengalaman tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus terus membebani pikiran.

Meluangkan waktu untuk kegiatan sederhana yang disukai, seperti berjalan santai, membaca buku, mendengarkan musik, atau menikmati suasana rumah, dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih tenang.

Jika rasa lelah atau keluhan fisik berlangsung terus-menerus hingga mengganggu kegiatan sehari-hari, sebaiknya jangan mengabaikannya dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis.

Dengan mengatur jadwal secara lebih seimbang, menjaga kebiasaan makan, serta memberikan waktu istirahat yang cukup, Virgo dapat lebih memperhatikan kebutuhan tubuh dan menjalani aktivitas dengan nyaman.