JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Senin ini perlu mendapat perhatian lebih, terutama jika rutinitas pekerjaan membuatmu harus duduk dalam waktu lama tanpa banyak kesempatan untuk bergerak.

Aktivitas yang minim gerakan dapat memicu ketegangan pada bagian leher dan punggung sehingga tubuh terasa kaku, pegal, atau kurang nyaman ketika harus kembali beraktivitas.

Karena itu, penting untuk mulai membiasakan diri bergerak secara berkala dan tidak mengabaikan kebutuhan fisik meskipun pekerjaan sedang menumpuk.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries disarankan menyempatkan waktu untuk mengubah posisi tubuh ketika bekerja, terutama jika sebagian besar aktivitas harian dilakukan sambil duduk di depan komputer.

Cobalah berdiri sejenak, berjalan ringan di sekitar tempat kerja, atau melakukan peregangan sederhana agar otot tidak terus-menerus berada dalam posisi yang sama.

Kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi ketegangan pada tubuh sekaligus membuatmu merasa lebih nyaman ketika kembali menyelesaikan pekerjaan.

Jangan menunggu sampai punggung atau leher terasa sangat pegal untuk mulai bergerak karena tubuh membutuhkan perubahan posisi secara berkala.

Perhatikan pula cara duduk selama bekerja dengan menjaga posisi punggung tetap nyaman dan menghindari kebiasaan terlalu membungkuk ketika menatap layar.

Selain menjaga postur tubuh, Aries perlu memperhatikan keseimbangan antara aktivitas harian dan waktu pemulihan agar kondisi fisik tidak mudah mengalami kelelahan.

Dorongan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan mungkin membuatmu ingin terus bergerak dan menggunakan energi secara maksimal, tetapi tubuh tetap memiliki batas kemampuan yang perlu dihargai.

Cobalah menyusun jadwal harian dengan lebih teratur dan realistis agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tanpa membuat tubuh kelelahan akibat aktivitas yang terlalu padat.

Tentukan tugas yang perlu diprioritaskan, kemudian atur waktu pengerjaannya dengan mempertimbangkan jeda istirahat di antara berbagai kegiatan yang membutuhkan konsentrasi dan tenaga.

Dengan pembagian waktu yang tepat, Aries tetap dapat memenuhi tanggung jawab sehari-hari sekaligus menjaga energi agar tidak terkuras karena terlalu memaksakan diri.

Pola tidur juga menjadi bagian penting yang sebaiknya tidak diabaikan karena tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan tenaga setelah menjalani berbagai aktivitas.

Usahakan memiliki jadwal tidur yang teratur dan hindari kebiasaan menunda waktu istirahat hanya karena masih ingin menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya dapat dilanjutkan pada hari berikutnya.

Selain mengatur waktu istirahat, Aries juga perlu menjaga pola makan dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh sepanjang hari agar stamina tetap terpelihara.

Jangan sampai kesibukan membuatmu melewatkan waktu makan atau terlalu lama menunda minum air putih karena kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kenyamanan dan kondisi fisik.

Usahakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dengan porsi yang sesuai agar tubuh memperoleh energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai kegiatan.

Kamu juga sebaiknya menyediakan air putih di dekat tempat kerja sehingga lebih mudah mengingat untuk minum secara berkala, terutama ketika sedang berkonsentrasi menyelesaikan tugas.

Jika pekerjaan mengharuskanmu menatap layar komputer dalam waktu lama, berikan kesempatan bagi mata untuk beristirahat agar tidak terus-menerus mengalami kelelahan akibat paparan layar.

Sesekali alihkan pandangan dari monitor, berkedip secara alami, dan manfaatkan waktu jeda untuk menjauh sejenak dari perangkat digital sebelum kembali bekerja.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada mata sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat setelah berkonsentrasi dalam waktu cukup lama.

Aries juga bisa memasukkan aktivitas fisik ringan ke dalam rutinitas harian untuk membantu menjaga kebugaran dan mengurangi dampak kebiasaan terlalu lama duduk.

Berjalan santai, melakukan peregangan, atau menggerakkan tubuh selama beberapa menit dapat menjadi pilihan praktis tanpa harus menyediakan waktu khusus untuk olahraga berat.

Kamu bisa memulainya secara bertahap sesuai kemampuan tubuh, kemudian meningkatkan durasi aktivitas apabila kondisi fisik sudah terasa lebih siap.

Aries juga perlu lebih peka terhadap berbagai perubahan kondisi tubuh selama menjalani aktivitas sehari-hari, terutama ketika mulai merasakan kelelahan, ketegangan otot, atau ketidaknyamanan yang muncul berulang kali.

Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja ketika tubuh sudah menunjukkan tanda membutuhkan istirahat karena mengabaikan keluhan tersebut dapat membuat aktivitas harian terasa semakin berat.

Jika rasa tidak nyaman berlangsung cukup lama, semakin berat, atau mulai menghambat kegiatan sehari-hari, sebaiknya jangan menunda pemeriksaan dan mintalah saran tenaga medis agar penyebabnya dapat diketahui serta ditangani dengan tepat.