JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Senin ini membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka dan sikap saling memahami, terutama jika masih terdapat persoalan yang belum dibicarakan secara tuntas dengan pasangan.

Keinginan menjaga perasaan orang tersayang memang baik, tetapi jangan sampai membuatmu terus memendam hal-hal yang sebenarnya perlu disampaikan.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces mungkin memiliki banyak hal yang ingin diungkapkan, tetapi terkadang memilih diam karena tidak ingin memicu perdebatan atau membuat pasangan merasa kecewa.

Sayangnya, kebiasaan tersebut dapat membuat persoalan terlihat seolah-olah sudah selesai, padahal masih menyisakan perasaan tidak nyaman.

Jika terus dibiarkan, hal-hal kecil yang belum terselesaikan berpotensi kembali muncul dan mengganggu keharmonisan hubungan.

Senin ini dapat dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai hal yang selama ini mengganjal, mulai dari pembagian tanggung jawab, kebutuhan emosional, hingga rencana masa depan.

Pilih waktu ketika pasangan tidak terlalu sibuk agar percakapan berlangsung lebih santai dan kedua pihak dapat saling mendengarkan.

Pisces juga perlu belajar menyampaikan keinginan secara jelas tanpa berharap pasangan selalu memahami perasaan melalui perubahan sikap atau ekspresi.

Tidak semua orang mampu membaca pikiran orang lain, sehingga keterbukaan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat.

Mengutarakan kebutuhan bukan berarti kamu bersikap egois.

Sebaliknya, hal tersebut memberikan kesempatan kepada pasangan untuk memahami perasaan dan mengetahui bentuk perhatian yang sebenarnya kamu harapkan.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, perhatian sederhana dapat membantu menciptakan suasana hubungan yang lebih hangat.

Kamu bisa meluangkan waktu untuk makan bersama, bertukar cerita mengenai aktivitas sehari-hari, atau menikmati kebersamaan tanpa terganggu oleh pekerjaan.

Jangan selalu menunggu momen istimewa untuk menunjukkan kasih sayang karena perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten juga memiliki arti besar.

Jika terdapat perbedaan pendapat, hindari memaksakan keinginan sendiri atau menganggap pasangan harus selalu memahami sudut pandangmu.

Berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan perasaan dan mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama.

Sementara itu, Pisces yang masih lajang sebaiknya tidak terburu-buru mengharapkan kepastian dari hubungan yang baru dimulai.

Ketertarikan kepada seseorang mungkin membuatmu penasaran dan membayangkan berbagai kemungkinan mengenai masa depan.

Namun, mengenali karakter serta kebiasaan orang tersebut tetap membutuhkan waktu.

Bangun komunikasi secara perlahan dan perhatikan bagaimana ia memperlakukan orang lain, terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat atau situasi yang tidak sesuai keinginannya.

Jangan hanya terpikat oleh perhatian yang diberikan pada awal perkenalan, tetapi lihat pula konsistensi sikapnya dalam kehidupan sehari-hari.

Pisces tidak perlu mengabaikan kenyamanan pribadi hanya demi mendapatkan perhatian seseorang.

Hubungan yang baik seharusnya memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menjadi diri sendiri tanpa merasa tertekan atau harus mengubah kepribadian secara berlebihan.

Dengan komunikasi yang lebih jujur, perhatian yang konsisten, dan kesediaan memahami perasaan masing-masing, Pisces memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan asmara yang lebih nyaman dan harmonis.