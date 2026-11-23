JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Senin ini membutuhkan perhatian lebih terhadap kebutuhan emosional pasangan, terutama jika hubungan belakangan terlalu banyak diisi kesibukan dan tanggung jawab sehari-hari.

Kamu mungkin sudah berusaha menunjukkan kasih sayang melalui berbagai tindakan, tetapi komunikasi yang hangat tetap diperlukan agar kedekatan tidak terasa sebatas rutinitas.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn cenderung menunjukkan kepedulian melalui tindakan nyata, seperti membantu menyelesaikan persoalan, memenuhi kebutuhan pasangan, atau berusaha memberikan rasa aman dalam hubungan.

Sikap tersebut tentu memiliki arti penting, tetapi pasangan juga membutuhkan perhatian yang disampaikan melalui percakapan, ungkapan kasih sayang, dan waktu berkualitas.

Karena itu, cobalah meluangkan waktu untuk membicarakan perasaan, keinginan, serta rencana yang ingin diwujudkan bersama.

Jangan sampai kesibukan membuatmu hanya berfokus pada tanggung jawab tanpa menyadari bahwa hubungan juga membutuhkan kedekatan emosional.

Jika terdapat persoalan yang belum menemukan penyelesaian, sebaiknya jangan terus menundanya karena khawatir pembicaraan akan memicu ketegangan.

Capricorn perlu belajar menyampaikan harapan dengan lebih terbuka, termasuk mengenai hal-hal yang membuatmu merasa nyaman, kurang diperhatikan, atau menginginkan perubahan.

Sampaikan perasaan tanpa menyalahkan pasangan agar pembicaraan dapat berlangsung dengan suasana yang lebih baik.

Pada saat yang sama, berikan kesempatan kepada pasangan untuk mengungkapkan sudut pandangnya.

Jangan langsung menganggap perbedaan pendapat sebagai bentuk kritik atau penolakan terhadap dirimu.

Setiap orang memiliki kebutuhan dan cara berpikir yang berbeda, sehingga hubungan membutuhkan kesediaan untuk saling memahami.

Ketika kedua pihak bersedia mendengarkan dan mencari jalan tengah, persoalan yang semula terasa berat dapat diselesaikan secara lebih terbuka.

Capricorn juga sebaiknya tidak selalu merasa harus mengendalikan seluruh keadaan dalam hubungan.

Terkadang, memberikan ruang kepada pasangan untuk mengambil keputusan atau menyampaikan keinginan justru dapat memperkuat rasa saling percaya.

Sementara itu, Capricorn yang masih lajang memiliki kesempatan untuk memperluas pergaulan dan mengenal seseorang dengan karakter menarik.

Kesibukan mengejar target pribadi maupun pekerjaan mungkin selama ini membuat urusan asmara belum menjadi prioritas.

Namun, tidak ada salahnya memberikan ruang bagi kehidupan sosial dan menerima kesempatan untuk berkenalan dengan orang baru.

Seseorang yang memiliki pemikiran dewasa, menghargai kesibukan, serta mampu berkomunikasi dengan baik mungkin dapat menarik perhatianmu.

Meski begitu, jangan hanya menilai seseorang berdasarkan pekerjaan, status, penampilan, atau kesan pertama yang terlihat meyakinkan.

Cobalah mengenali kepribadiannya melalui interaksi yang berlangsung secara konsisten.

Perhatikan pula bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika menghadapi perbedaan pendapat atau situasi yang tidak berjalan sesuai harapan.

Bagi Capricorn yang sedang menjalani pendekatan, hindari sikap terlalu kaku dalam menentukan arah hubungan.

Kedekatan tidak harus berkembang dengan cepat hanya demi memperoleh kepastian.

Berikan waktu bagi kedua pihak untuk memahami karakter, kebiasaan, dan perasaan masing-masing.

Dengan komunikasi yang terbuka serta sikap yang lebih fleksibel, Capricorn dapat membangun hubungan yang terasa nyaman tanpa harus mengabaikan kebutuhan pribadi.