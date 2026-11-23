JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Senin, 23 November 2026, berpotensi terasa lebih menarik ketika kamu mulai berani menunjukkan perasaan yang selama ini tersimpan.

Keinginan untuk mengenal seseorang lebih dekat bisa semakin kuat, terutama jika belakangan ini kamu mulai merasakan ketertarikan yang sulit diabaikan.

Namun, keberanian dalam urusan cinta tetap perlu diimbangi dengan sikap yang bijaksana agar pendekatan berjalan nyaman bagi kedua pihak.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang masih lajang, jangan terlalu lama menyimpan ketertarikan hanya karena khawatir mendapatkan respons yang tidak sesuai harapan.

Kamu bisa mulai membangun kedekatan melalui percakapan santai, memberikan perhatian sewajarnya, atau mengajak orang tersebut melakukan kegiatan bersama.

Sikap percaya diri yang menjadi salah satu kelebihan Leo dapat membantu menciptakan kesan positif ketika berkenalan dengan seseorang.

Kesempatan untuk menemukan kecocokan juga bisa muncul melalui lingkungan pertemanan maupun aktivitas sehari-hari.

Meski demikian, jangan terburu-buru menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan atau kesan pertama.

Cobalah mengenali kepribadian, kebiasaan, serta cara pandangnya sebelum memutuskan untuk membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.

Perhatikan pula respons yang diberikan agar kamu tidak salah memahami sikap atau perhatian orang tersebut.

Jika ternyata ketertarikan belum berjalan dua arah, hargai keputusannya dan jangan memaksakan kedekatan.

Sementara itu, Leo yang sudah memiliki pasangan perlu memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan emosional masing-masing.

Kesibukan pekerjaan dan urusan pribadi terkadang membuat waktu bersama menjadi semakin terbatas.

Kondisi tersebut dapat membuat pasangan merasa kurang diperhatikan apabila komunikasi tidak dijaga dengan baik.

Karena itu, sempatkan waktu untuk berbincang atau melakukan kegiatan sederhana yang bisa dinikmati bersama.

Jangan hanya membicarakan pekerjaan maupun urusan sehari-hari, tetapi berikan kesempatan kepada pasangan untuk menceritakan perasaan dan hal-hal yang sedang dipikirkannya.

Mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membantu membangun kedekatan emosional sekaligus membuat pasangan merasa dihargai.

Jika terdapat perbedaan pendapat, hindari mempertahankan ego hanya demi membuktikan siapa yang paling benar.

Cobalah memahami alasan di balik pandangan pasangan sebelum memberikan tanggapan atau menentukan keputusan.

Leo juga perlu menyadari bahwa hubungan yang harmonis membutuhkan kesediaan untuk saling menyesuaikan diri.

Jangan hanya mengharapkan pasangan memahami keinginanmu, tetapi tunjukkan pula kepedulian terhadap kebutuhan dan harapannya.

Dengan komunikasi yang terbuka, keberanian mengungkapkan perasaan, serta sikap saling menghargai, Leo berpeluang menciptakan kehidupan asmara yang lebih hangat dan harmonis.