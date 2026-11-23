JawaPos.com - Setiap orang memiliki masa keemasannya sendiri yang bila telah tiba hal-hal indah pun datang.

Tidak melihat keadaan sedang sulit atau tidak keberuntungan sangat mungkin membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan jadi periode kejayaan bagi sebagian orang hingga hidupnya banyak mendapatkan rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di akhir bulan November akan terima banyak fulus saat pengujung tahun ternyata penuh rezeki.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini sebentar lagi akan merasakan saat semesta banyak berpihak pada hidup.

Di paruh kedua tahun kuda api ini, banyak dari ambisi mereka yang akhirnya bisa dikejar atau dicapai.

Astrolog meyakini, keberuntungan membuat jalan mereka akan dimuluskan sehingga bisa mencapai hal yang diinginkan.

Bukan tidak mungkin bila kesukses mengikuti setiap langkah kaki yang mereka buat di jalan mana pun yang ditempuh.

2. Zodiak Virgo

Dalam penerawangan astrolog, pundi-pundi rupiah akan banyak mendekat pada mereka yang berzodiak virgo.

Astrolog meyakini, melimpahnya rezeki yang ada di dekat mereka tidak terlepas karena hoki yang menaungi.

Selain itu, selama ini mereka juga selalu merencanakan segala sesuatunya sejak jauh-jauh hari sehingga punya banyak siasat di setiap keadaan.

Maka tidak heran kalau di masa-masa sulit seperti di akhir November ini, mereka bisa tetap mendapatkan banyak keberkahan.

3. Zodiak Sagitarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak sagitarius dikatakan akan menyambut pengujung tahun 2026 dengan kegembiraan.

Mereka dimungkinkan mendapatkan banyak rezeki sampai tabungan jadi kian banyak berkat uang yang datang.

Akhir November diyakini jadi awal dari masa yang penuh rezeki saat mereka bisa mendapatkan kemudahan dalam mencari penghidupan.