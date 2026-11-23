JawaPos.com – Shio Ular menjadi perhatian banyak orang karena karakternya yang tenang, teliti, dan penuh perhitungan dalam setiap langkah.

Minggu ini, para pemilik shio tersebut diajak untuk lebih bijak menata keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Ramalan untuk periode 23 sampai 29 November 2026 membahas empat sisi penting, yakni keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Setiap bagian disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami dan bisa langsung kamu terapkan dalam keseharian.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular Minggu Ini 23 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Tingkat keberuntungan finansialmu hanya 31 persen, jadi sebaiknya berhati-hati sebelum menanamkan uang pada berbagai instrumen investasi.

Warna hitam sebagai warna keberuntunganmu mengingatkan agar catatan keuanganmu selalu rapi, jelas, dan mudah dicek kembali.

Arah barat menganjurkanmu meninjau pengeluaran lama terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli barang atau layanan yang baru.

Jadikan tanggal 6 setiap bulan sebagai waktu memeriksa anggaran dan menyisihkan dana untuk tabungan, bukan spekulasi.

Kebijaksanaanmu yang mencapai 60 persen membantu menemukan biaya tersembunyi yang sering terlewat dalam tagihan dan perjanjian.

Keberanian sebesar 77 persen juga memberimu keyakinan untuk menawar sehingga syarat transaksi bisa menjadi lebih menguntungkan.

Rayakan setiap capaian kecil dalam menabung dengan hadiah yang sederhana agar semangat mengelola uangmu tetap terjaga.

Dengan begitu, kondisi keuanganmu bisa tetap stabil tanpa harus mengambil risiko besar yang belum tentu menguntungkan.

2. Kesehatan

Keselarasan dirimu yang mencapai 94 persen menunjukkan kondisi dasar tubuh yang cukup kuat dan sangat stabil.

Fokuslah menjaga pola tidur yang teratur dan menyantap makanan bergizi seimbang setiap hari agar tubuh bugar.

Warna hitam keberuntunganmu dapat meredakan ketegangan saraf, sehingga cobalah bermeditasi singkat sebelum kamu mulai menyantap makanan.

Perhatian ke arah barat mengajakmu menilai cara memakai waktu, jadi hindari jadwal terlalu padat kegiatan baru.

Tanggal 6 adalah pengingat yang tepat untuk menjadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter atau fasilitas medis.

Keberanianmu tetap berada di angka 77 persen, tetapi jangan terburu-buru menjalani tindakan medis yang sifatnya pilihan.

Tunggulah sampai ada saran medis yang jelas dari tenaga profesional sebelum mengambil keputusan penting terkait perawatan.

Dengan ritme hidup yang tenang dan terukur, energimu akan terjaga sepanjang pekan tanpa membebani tubuh berlebihan.

3. Karier

Selesaikan dulu laporan yang sudah kamu mulai, karena kebijaksanaanmu sebesar 60 persen membantu melihat detail terlewat.

Warna hitam keberuntunganmu menenangkan saraf ketika kamu memaparkan hasil kerja kepada para atasan atau jajaran pimpinan.

Fokus ke arah barat mendorongmu meninjau pencapaian lama sebelum mengajukan gagasan baru kepada tim maupun atasan.

Memanen hasil kerja sesuai dengan sifatmu yang cermat, jadi sebaiknya jauhi proyek yang belum teruji keberhasilannya.

Hindari pula usaha spekulatif yang penuh ketidakpastian karena tidak sejalan dengan langkahmu yang selalu berhitung matang.

Gunakan tanggal 6 setiap bulan sebagai pengingat untuk menjadwalkan waktu istirahat di tengah padatnya pekerjaan harian.

Rayakan setiap tonggak pencapaian dengan hadiah kecil sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah seluruh anggota timmu.

Langkah sederhana ini akan menjaga suasana kerja tetap hangat dan membuat kariermu terus bergerak maju mantap.

4. Cinta

Keberanianmu sebesar 77 persen mendorongmu mengungkapkan perasaan, tetapi jangan memaksakan lahirnya awal hubungan yang benar-benar baru.

Warna hitam keberuntunganmu mampu meredakan pertengkaran yang memanas dan mengingatkan pasangan bahwa kamu selalu setia mendampingi.

Arah barat mengajarkanmu untuk mendengarkan pasangan secara mendalam sebelum menanggapi setiap ucapan yang disampaikannya dengan tulus.

Tingkat keberuntungan sebesar 31 persen menyarankan kamu tidak bertaruh pada urusan asmara yang belum jelas arahnya.

Rayakan kemenangan kecil bersama, misalnya dengan makan berdua, menulis catatan manis, atau menghargai sikap sederhana pasangan.

Pusatkan perhatian pada rasa syukur serta saling berbagi pelajaran dari pola hubungan yang pernah kalian lalui.

Lebih baik merawat kedekatan yang sudah ada daripada membuka lembaran baru yang masih penuh tanda tanya.