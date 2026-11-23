JawaPos.com – Sambal menjadi salah satu pelengkap makanan yang dapat menambah cita rasa pada hidangan.

Salah satu jenis sambal yang banyak digemari orang yaitu sambal cabe ijo. Diketahui bahwa sambal ini memiliki perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas yang menggugah selera.

Berbeda dengan sambal merah, sambal cabe ijo ini memiliki cita rasa yang lebih segar dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan.

Sambal cabe ijo ini juga cocok disajikan bersama dengan ayam goreng, ikan goreng, hingga aneka lauk lainnya.

Namun, memasak sambel ijo perlu menggunakan beberapa trik agar hasilnya tidak pahit dan memiliki aroma yang harum.

Pemilihan cabe yang segar serta proses pengelolaan yang tepat menjadi kunci untuk menghasilkan sambal cabe ijo yang lezat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Senin (23/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat sambal cabe ijo yang wangi dam cocok jadi pelengkap makanan.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat sambal cabe ijo yang gurih dan tidak pahit.

Bahan-bahan untuk membuat sambal cabe ijo:

· 65 gram cabai hijau keriting

· 95 gram cabai hijau

· 20 gram cabai rawit hijau

· 1 liter air

· 1 sdt baking soda

· 1 sdt garam

· 10 siung bawang merah

· 7 siung bawang putih

· 150 ml minyak

Bahan lainnya:

· 1 sdt garam

· 1 sdt kaldu jamur

· ½ sdm gula pasir

· 1-2 buah tomat hijau

· 5 lembar daun jeruk

Pelengkap:

· Nasi putih

· Timun

· Telur dadar

Cara untuk membuat sambal cabe ijo:

· Didihkan air, rebus cabai hijau, cabai keriting hijau, dan cabai rawit dengan baking soda dan garam selama 5 menit

· Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih pada 2 menit terakhir

· Setelah itu, ulek cabai dengan ulekkan hingga sedikit kasar, kemudian iris tomat hijau

· Panaskan minyak dan masukkan daun jeruk serta tomat, masak sesaat

· Masukkan sambal ijo, garam, kaldu jamur, dan gula pasir. Masak sesaat

· Sambal cabe ijo siap disajikan