JawaPos.com – Ramalan shio Naga minggu ini memberi gambaran menarik tentang perjalananmu selama 23 sampai 29 November 2026.

Pesonamu yang kuat membuat banyak orang mendekat, tetapi semangatmu yang besar perlu dikelola dengan sangat bijak.

Pekan ini lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan lama daripada memulai rencana baru yang belum matang.

Keberuntungan sedang berpihak padamu, namun kehati-hatian tetap dibutuhkan agar semua hasil yang kamu peroleh tidak berkurang.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga Minggu Ini 23 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Peluang keuangan pekan ini tergolong sangat baik, sehingga banyak hal berpotensi berjalan dengan lancar sesuai harapanmu.

Meski begitu, hindari langkah spekulatif yang berisiko tinggi karena hasilnya sulit diperkirakan dan bisa sangat merugikan.

Gunakan waktumu untuk memeriksa ulang catatan keuangan dan menuntaskan urusan administrasi yang masih menggantung sejak lama.

Daya tarik alamimu sangat membantu ketika bernegosiasi, sehingga kamu bisa memperoleh syarat kerja sama yang menguntungkan.

Angka lima menjadi pengingat bahwa pemasukan dari lima sumber yang stabil akan membuat keuanganmu lebih aman.

Sentuhan emas berupa investasi kecil pada usaha yang sudah diteliti matang berpeluang memberikan pertumbuhan yang memuaskan.

Arahkan pengeluaranmu ke sisi timur yang melambangkan perluasan, sehingga uang yang keluar benar-benar memberi manfaat nyata.

Energi keselarasan juga mengajakmu untuk menyusun anggaran yang seimbang, antara kebutuhan harian, tabungan, dan keinginan pribadi.

2. Kesehatan

Tubuhmu terasa bertenaga dan membuatmu terus aktif bergerak, tetapi kamu perlu waspada terhadap risiko kelelahan berlebihan.

Jadikan warna emas sebagai pengingat lembut bahwa tubuh juga membutuhkan waktu istirahat yang cukup setiap hari.

Arah timur bisa menjadi inspirasi untuk berlatih pernapasan sadar yang menenangkan pikiran dan sekaligus melegakan dadamu.

Keberanianmu tetap stabil dan kuat, jadi kamu tidak mudah goyah saat menghadapi rutinitas yang cukup padat.

Namun kebijaksanaan yang sedang rendah menandakan kamu sebaiknya meminta saran ahli sebelum mengubah pola hidup drastis.

Rayakan kemenangan kecil, misalnya menikmati makanan bergizi seimbang atau berjalan santai sebentar di tempat yang tenang.

Energi keselarasan sebesar 54 persen cukup membantu kamu menjaga ritme harianmu agar tetap stabil dan teratur.

Dengan kebiasaan sederhana yang konsisten, kondisi tubuhmu akan terasa lebih ringan dan semangatmu pun terjaga baik.

3. Karier

Dorongan dalam dirimu membuatmu ingin memulai banyak inisiatif baru, namun pekan ini lebih mendukung proses penyelesaian.

Tuntaskan laporan yang tertunda dan putuskan kesepakatan kerja supaya urusan kantor tidak lagi menumpuk di belakang.

Setelah itu, rayakan hasil kerja kerasmu dengan cara sederhana bersama rekan yang ikut berjuang di sampingmu.

Bagikan keahlianmu kepada rekan kerja, karena rasa percaya dirimu mampu menyalakan semangat banyak orang di sekitarmu.

Namun imbangi dengan sikap rendah hati agar kamu tidak terkesan menuntut atau memaksakan kehendak kepada mereka.

Angka lima melambangkan keseimbangan, dan menuntaskan lima tugas bisa menghadirkan rasa harmonis dalam rutinitas kerjamu sehari-hari.

Penutupan proyek yang gemilang bagaikan sentuhan emas, dan dapat membuka pintu menuju arah timur yang menjanjikan.

Pertanda ini menunjukkan bahwa kesempatan segar sudah muncul di cakrawala dan siap kamu sambut dengan yakin.

4. Cinta

Pesona alamimu menarik perhatian banyak calon pasangan, tetapi antusiasmu bisa membuat sebagian orang merasa agak kewalahan.

Terutama bagi mereka yang lebih menyukai tempo hubungan yang pelan dan tidak terburu-buru dalam melangkah maju.

Karena itu, gunakan pekan ini untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara agar orang tersayang leluasa bercerita.

Rayakan setiap pencapaian dengan pasanganmu, misalnya mengenang kembali momen indah atau menuntaskan sebuah proyek kecil bersama.

Warna emas, simbol kepercayaan, dapat mempererat ikatan, terutama saat tindakanmu sejalan dengan arah pertumbuhan di timur.

Keberuntungan yang menyertaimu akan membantu meluruskan berbagai kesalahpahaman yang mungkin muncul di tengah hubungan kalian berdua.

Meski begitu, kesabaran tetap menjadi kunci utama agar setiap masalah bisa kalian bicarakan dengan kepala dingin.