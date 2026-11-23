ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Bagi shio Monyet, meminjam uang itu sangat menyebalkan.

Sedangkan untuk shio Macan, fokuskan pandanganmu pada tujuan.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Selasa 24 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Meminjam uang itu sangat menyebalkan.

Entah Anda membutuhkan uang tunai atau memberikannya, jangan terlalu larut dalam drama yang ditimbulkannya.

Pastikan keuangan teratur sehingga Anda dapat bertahan menghadapi cobaan berikutnya yang mungkin datang.

Kelinci - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Karma itu ada. Jika Anda kurang mendukung seorang teman baru-baru ini, jangan berharap mereka akan ada di sana saat Anda sedang kesulitan.

Berusahalah untuk memperbaiki cara Anda memperlakukan orang lain.

Itu pasti akan kembali kepada Anda di lain waktu saat Anda membutuhkannya.

Kuda - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tambahkan beberapa kontak baru.

Entah itu rekan bisnis baru atau teman dari teman, Anda mungkin perlu menghabiskan waktu dengan seseorang.

Perluas lingkaran sosial Anda.

Babi - 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Apakah ide-ide kreatif Anda sedang mengalir?

Sebuah ide yang menurut Anda kecil mungkin saja akan mengesankan orang yang tepat.

Sampaikanlah ide Anda. Jangan takut untuk mengirim email kepada atasan atau menawarkan proyek baru kepada klien.

Percayalah pada kemampuan sendiri. Anda lebih pintar dari yang dikira!

Macan - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Fokuskan pandanganmu pada tujuan.

Pegang teguh hasil dari sesuatu yang Anda inginkan.

Lihatlah hanya kesuksesan dan kemakmuran.

Jika kesulitan membayangkan apa yang belum ada, berpura-puralah Anda adalah seorang aktor yang memainkan peran seseorang yang percaya.

Kambing - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Punya kemauan tapi tak tahu jalan? Bersabarlah.

Keinginan yang kuat akan membawamu ke tempat dan momen yang tepat untuk bertindak.