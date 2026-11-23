JawaPos.com – Aktor Noah Schnapp mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengikuti audisi untuk memerankan karakter Haymitch dalam film terbaru The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Dilansir dari laman Deadline pada Senin (23/11), Pemeran Will Byers dalam serial Stranger Things tersebut membagikan foto dirinya mengenakan wig pirang melalui Instagram Story sebagai gambaran penampilannya ketika mengikuti audisi.

Schnapp juga mengakui bahwa Joseph Zada merupakan pilihan yang tepat untuk memerankan karakter tersebut dalam film terbaru waralaba The Hunger Games.

Melalui unggahannya, Schnapp menuliskan candaan mengenai kesempatan audisi yang pernah diikutinya sekaligus memberikan dukungan kepada Zada yang akhirnya terpilih sebagai pemeran Haymitch.

Film garapan sutradara Francis Lawrence tersebut diadaptasi dari novel karya Suzanne Collins yang diterbitkan pada 2025 dengan judul Sunrise on the Reaping.

Sunrise on the Reaping berlatar 24 tahun sebelum peristiwa film pertama The Hunger Games yang dirilis pada 2012 dan mengisahkan perjalanan Haymitch selama penyelenggaraan Quarter Quell Kedua.

Dalam film tersebut, Joseph Zada dipercaya memerankan Haymitch, karakter yang sebelumnya dikenal melalui penampilan Woody Harrelson dalam film The Hunger Games.

Selain Zada, film ini turut menghadirkan sejumlah aktor ternama, seperti Elle Fanning, McKenna Grace, Ben Wang, Jesse Plemons, Glenn Close, Maya Hawke, dan Ralph Fiennes.