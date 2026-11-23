JawaPos.com -- Menjelang penghujung akhir bulan November 2026, sejumlah Shio diprediksi akan mendapatkan angin segar dalam kehidupan mereka. Beberapa Shio ini akan merasakan kebahagiaan dan keberuntungan secara tidak terduga di akhir bulan ini.

Keberuntungan tersebut bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari rezeki yang semakin lancar hingga pekerjaan dan karir yang lancar.

Setelah melewati berbagai tantangan dan situasi yang sulit, akhir bulan November ini menjadi momen penuh harapan bagi beberapa Shio. Usaha yang selama ini dilakukan perlahan akan membuahkan hasil, sementara doa-doa yang telah lama dipanjatkan berpeluang mendapatkan jawaban.

Lantas, Shio apa saja yang diprediksi banjir keberuntungan di akhir bulan November 2026? Dilansir dari akun YouTube PINTU MISTERI pada Senin (23/11), berikut tiga Shio yang diramalkan mendapat energi positif dan peluang menyenangkan di akhir bulan November 2026.

1. Shio Babi

Shio pertama yang diprediksi banjir keberuntungan di akhir bulan November 2026 yaitu Shio Babi. Pemilik Shio Babi ini diketahui banyak orang-orang yang melirik Shio ini untuk merekrut diri mereka.

Jika pemilik Shio Babi memiliki skill jangan takut mencoba dan berusaha, akrena dengan itu besar kemungkinan untuk dapat banyak rezeki.

Selain itu, Shio Babi juga diprediksi akan dipertemukan dengan orang lama atau sedarah, itu mungkin menjadi salah satu mimpi dari pemilik Shio Babi selain mendapatkan banyak rezeki.

2. Shio Kambing

Shio Kambing diprediksi mendapat keberuntungan di penghujung November 2026. Setelah melewati berbagai tantangan, usaha yang selama ini dilakukan berpeluang mulai membuahkan hasil.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, ada peluang datangnya kabar baik atau pemasukan tambahan. Kehidupan pribadi juga diprediksi terasa lebih hangat berkat hubungan yang semakin harmonis dengan orang terdekat.

Meski begitu, Shio Kambing tetap perlu semangat dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang.

3. Shio Anjing

Pemilik Shio Anjing diprediksi di akhir bulan November 2026 ini akan mendapatkan banyak rezeki, sehingga hutang-hutang mereka akan terbayar lunas.

Tak hanya itu saja, bagi pemilik Shio Anjing yang ingin membiayai sekolah anaknya atau memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari dapat terwujud karena ada banyak keberuntungan yang akan menghampiri mereka.