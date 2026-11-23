ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Ide-ide Sagitarius yang berani mendapat sambutan baik dari orang-orang berpengaruh, jadi sampaikan dengan percaya diri.

Sedangkan teknologi baru atau kolaborasi kelompok akan memberi energi pada karier Aquarius.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Selasa 24 November 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Kebebasan menanti. Lajang atau berpasangan, cinta terasa seperti petualangan.

Secara profesional, ide-ide berani mendapat sambutan baik dari orang-orang berpengaruh, jadi sampaikan ide-ide tersebut dengan percaya diri.

Investasi tampak menjanjikan, tetapi periksa kembali detailnya.

Segarkan jiwa Anda di luar ruangan atau dengan merencanakan perjalanan.

Pesan semesta: Jelajahi dengan gembira, inspirasi adalah peta rahasia Anda.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)

Kesetiaan dan kesabaran menjadi landasan hubungan Anda, ketekunan yang lembut akan membuahkan hasil.

Di tempat kerja, pendekatan pragmatis akan memenangkan rasa hormat dan penganggaran yang praktis akan menstabilkan keuangan.

Kesehatan akan terjaga dengan baik jika terstruktur. Karena itu, jagalah rutinitas tetap fleksibel namun tegas.

Rumah yang damai adalah sumber kekuatan Anda saat ini.

Pesan semesta: Ketahanan yang tenang adalah kekuatan super Anda. Jadi, percayalah sepenuhnya pada hal itu.

Aquarius – (20 Januari hingga 18 Februari)

Kejutan muncul dalam hubungan. Harapkan kabar gembira atau kasih sayang yang spontan.

Teknologi baru atau kolaborasi kelompok akan memberi energi pada karier Anda.

Tinjau kebiasaan pengeluaran Anda untuk menemukan tabungan tersembunyi dan prioritaskan ritual perawatan diri yang unik.

Bagikan ide-ide unik Anda karena horoskop hari esok mendukung inovasi.

Pesan semesta: Jadilah diri sendiri tanpa perlu meminta maaf. Ingat, alam semesta mendukungmu.

Pisces – (19 Februari hingga 20 Maret)

Wawasan emosional menyelimuti Anda, membawa kelembutan dalam cinta dan kebaikan kepada rekan kerja.

Solusi kreatif muncul dalam hal keuangan, memberi ruang bagi kemurahan hati dan tabungan.

Jalani rutinitas kesehatan Anda dengan lancar, biarkan intuisi membimbing pilihan Anda.

Carilah ketenangan dalam musik, seni, atau percakapan yang menyentuh hati.