ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Untuk shio Anjing, bangkitlah dari tempat dudukmu dan bergeraklah.

Di sisi lain, bagi shio Kerbau, suasana serba cepat mungkin muncul besok.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Selasa 24 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Saat ini, pengeluaran bisa menjadi tidak terkontrol jika Anda tidak berhati-hati.

Perhatikan keuangan Anda.

Sembari itu, buka rekening tabungan lain atau gabungkan dana Anda agar tidak tersebar di mana-mana.

Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Merasa tertekan? Sikap otoriter seseorang mungkin membuat Anda kesal.

Alih-alih membentak orang tersebut dan mencoba merebut kendali, hindari interaksi sama sekali.

Kemungkinan besar, tidak ada di antara kalian yang bersedia mengalah.

Anjing - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Bangkitlah dari tempat dudukmu dan bergeraklah.

Besok seharusnya menginspirasimu untuk bergegas dan mewujudkan sesuatu.

Tugas-tugas, pekerjaan rumah, dan rapat kerja seharusnya mengalihkan pikiranmu dari hal-hal yang biasanya akan mengalihkan perhatianmu.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Suasana serba cepat mungkin muncul besok.

Ini membuat Anda merasa semuanya datang sekaligus.

Jangan heran jika Anda harus berebut tempat duduk dengan orang asing di kereta atau menyikut seseorang di antrean makan siang.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Anda dan rencana-rencanamu yang berisiko.

Mungkin Anda yakin kali ini akan berhasil, tapi bisa jadi itu hanya optimisme sesaat.

Pikirkan baik-baik sebelum Anda bertindak gegabah. Penyesalan itu sangat menyebalkan.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Kuburlah permusuhan itu. Tidak ada gunanya menyimpan dendam itu.

Lagipula, Anda mungkin akan beruban karena stres yang ditimbulkannya.