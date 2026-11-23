JawaPos.com – Ramalan Shio Tikus minggu ini berlaku pada 23 sampai 29 November 2026 dan membawa tema penyelesaian.

Setiap shio punya ritme sendiri, dan Shio Tikus kini diajak untuk lebih banyak menutup urusan lama.

Ramalan kali ini menyoroti empat bidang penting, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan cinta yang kamu jalani.

Pada minggu ini, kamu disarankan fokus merampungkan pekerjaan dan menghindari langkah berisiko yang belum tentu perlu.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus Minggu Ini 23 sampai 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang pekan ini cenderung membawamu untuk menuai hasil dari usaha yang sudah lama kamu jalankan.

Selesaikan semua tagihan yang masih tertunda, lalu periksa kembali anggaran bulananmu dengan teliti dan penuh ketenangan.

Unsur air mendukung langkah penutupan urusan keuangan yang dihitung secara matang sebelum kamu mengambil keputusan lanjutan.

Hindari transaksi spekulatif dan pembelian besar karena kondisi sekarang belum cocok untuk mengambil risiko seperti itu.

Keberanianmu yang berada di angka 37 persen mungkin mendorongmu bertindak nekat, tetapi energi justru menyarankan kehati-hatian.

Simpan struk atau laporan transaksi berwarna emas sebagai penanda bahwa kamu berhasil meraih satu keuntungan kecil.

Angka 1 mengingatkanmu agar baru memulai tabungan baru setelah seluruh utang yang kamu miliki benar-benar lunas.

Fokuslah pada arah timur laut saat menyusun anggaran supaya sumber dayamu selaras dengan stabilitas jangka panjang.

2. Kesehatan

Urusan kesehatan kali ini bergeser ke arah penyelesaian rutinitas yang selama ini belum sempat kamu tuntaskan.

Tuntaskan rencana olahraga yang masih menggantung agar tubuhmu benar-benar terbiasa kembali dengan jadwal latihan yang teratur.

Energi kayu turut membantu proses pemulihan, sehingga tubuhmu lebih cepat pulih setelah kelelahan beberapa waktu terakhir.

Nilailah pola makanmu sehari-hari dengan jujur, karena hidangan yang lengkap membawa keseimbangan bagi seluruh bagian tubuhmu.

Menambah suplemen baru sekarang terasa terlalu dini, jadi tunda dulu sampai kondisimu benar-benar membutuhkannya dengan jelas.

Gunakan keberanian 37 persen untuk menghadapi pegal yang membandel, namun pilih ketenangan daripada perubahan yang mendadak.

Botol minum berwarna emas bisa menjadi pengingat sederhana agar kamu selalu cukup minum air sepanjang hari.

Menghadaplah ke arah timur laut ketika beristirahat, sebab arah itu membawa semangat baru dan kestabilan diri.

3. Karier

Jalur kariermu pekan ini memberi penghargaan bagi siapa saja yang mampu menyelesaikan semua pekerjaan sampai tuntas.

Manfaatkan kecepatan berpikirmu untuk merampungkan proyek yang tertunda sambil membagikan keahlianmu kepada rekan satu tim kerja.

Rayakan setiap pencapaian kecil, sebab pengakuan dari orang lain akan menambah semangatmu untuk terus bekerja keras.

Jangan memulai usaha berisiko atau menambah tanggung jawab baru, sebab energi lebih menyukai penyelesaian pekerjaan lama.

Susun semua formulir dan berkas dengan rapi agar proses administrasimu berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Saat mempresentasikan usulan, sentuhan emas seperti slide yang dirancang apik akan menandakan kualitas kerjamu dengan jelas.

Pilih posisi duduk yang menghadap timur laut ketika rapat agar pikiranmu lebih jernih dan tetap fokus.

Arah tersebut juga memperkuat kepemimpinanmu sehingga rekan kerja lebih mudah mengikuti semua arahan yang kamu berikan.

4. Cinta

Urusan hati sering terasa seperti pelajaran yang harus kamu ajarkan kepada dirimu sendiri dengan penuh kesabaran.

Bagikan rasa ingin tahumu kepada pasangan dan biarkan rasa syukur menuntun setiap percakapan yang kalian lakukan.

Keberanian 37 persen dan keharmonisan 54 persen cukup untuk meredakan ketegangan yang muncul di antara kalian.

Caranya cukup dengan memakai kata-kata yang jelas dan suportif agar pasanganmu merasa dihargai serta benar-benar dimengerti.

Sentuhan emas, misalnya hadiah kecil atau momen kebersamaan yang berkesan, akan mempererat ikatan di antara kalian.

Ketika merencanakan kencan, pilihlah ruang atau lokasi yang berada di arah timur laut agar suasana menyenangkan.

Energi di arah tersebut selaras dengan pesona alamimu sehingga membuat kalian berdua lebih mudah saling terhubung.