JawaPos.com – Menjelang akhir bulan November 2026, sejumlah Shio diprediksi mengalami perubahan positif dalam hidupnya yang membawa mereka mendapatkan banyak kebahagiaan, harapan, dan peluang baru.

Bagi sebagian orang, akhir bulan menjadi momen untuk melihat kembali perjalanan yang telah mereka lalui, termasuk doa-doa yang selama ini dipanjatkan dan harapan yang belum sempat menjadi kenyataan.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap Shio dipercaya dapat mengalami perubahan seiring pergantian waktu. Dilansir dari akun YouTube PINTU MISTERI pada Senin (23/11), ada tiga Shio yang diramalkan mendapatkan energi positif menjelang penghujung bulan November 2026, terutama dalam hal mewujudkan mimpi yang telah lama dinantikan.

Berikut tiga Shio yang diprediksi beruntung dan memiliki peluang merasakan doa dan mimpinya terkabul di akhir bulan November 2026.

1. Shio Naga

Shio pertama yang diprediksi memiliki keberuntungan di akhir bulan November 2026 yaitu Shio Naga. Pemilik Shio ini akan dapat keuntungan besar atas kerja keras mereka selama ini, banyak orang-orang percaya pada Shio Naga, seperti investasi, usaha dan pekerjaan lancar.

Kepercayaan tersebut membuat pemilik Shio Naga ini mendapatkan keuntungan di bulan November, sehingga orang yang lahir di tahun Shio Naga yang ingin membeli rumah dapat membelinya di akhir bulan ini.

Untuk itu, disarankan pemilik Shio Naga jangan gelap mata dan sombong agar rezeki yang menghampiri mereka tidak habis.

2. Shio Monyet

Bagi pemilik Shio Monyet yang selama ini merasa rezekinya seret, di akhir bulan November 2026 ini Tuhan akan membukakan sumbatan yang selama ini tersumbat. Maka akan banyak mata air uang yang akan masuk ke rekeningmu.

Dengan banyaknya rezeki yang datang menghampiri Shio Monyet di akhir bulan ini, maka kalian bisa membayar hutang dan bisa membahagiakan orang tua, bahkan untuk orang-orang yang sudah menikah yang belum mendapatkan anak diperkirakan akan mendapatkan momongan atau anak.

3. Shio Kambing

Selanjutnya yaitu Shio Kambing yang diprediksi akan dapat banyak keberuntungan dan mimpinya akan terkabul di akhir bulan November 2026 ini.

Diramalkan bahwa pemilik Shio Kambing mampu menerangi dirinya dan apa yang mereka kerjakan selama ini akan bersinar, sehingga doa dan mimpi yang mereka inginkan pelan-pelan akan terkabul.

Untuk dapat banyak keberuntungan dan rezeki, pemilik Shio Kambing harus berusaha keras dan banyak berdoa. Dengan itu, keberuntungan akan dapat menghampiri mereka.