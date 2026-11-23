JawaPos.com - Posisi planet dapat membawa beberapa perubahan bagi zodiak aquarius hari ini. Aquarius akan mendapatkan beberapa peluang untuk memulai hal-hal baru dalam kehidupan profesional.

Aquarius juga berkesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang berpengaruh hari ini. Bimbingan dari orang tersebut dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup dan aspirasi.

Aquarius juga akan meraih penghargaan atas upaya terbaik dan loyalitas di tempat kerja. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya untuk mencapai kesuksesan dalam hidup.

Zodiak pisces mungkin mendapatkan kejelasan tentang masalah yang membingungkan selama beberapa waktu. Transit ini akan membawa energi positif, yang akan membantu pisces memulai meraih tujuan profesional.

Manfaatkan perkembangan positif ini untuk keuntunganmu. Jika menghadapi masalah di bidang domestik, sekarang adalah saatnya untuk menyelesaikannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Senin, 23 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius dan pasangan perlu waktu untuk relaksasi dan mendapatkan ketenangan yang diharapkan. Terkait karir, bisnis aquarius akan berjalan dengan sangat baik meskipun menghadapi beragam rintangan.

Sementara itu, istirahat dan rilekslah untuk meringankan gejala sakit ringan dan jangan banyak khawatir. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Hari ini, pasangan mencoba membujuk aquarius untuk pergi keluar kota dan melakukan perjalanan romantis. Selama memilih tempat yang akan dinikmati berdua, kalian berdua pasti akan mendapatkan relaksasi dan ketenangan yang diharapkan. Setelahnya, aspek romantis dalam hubungan aquarius akan semakin menonjol.

Karir Aquarius

Jika merupakan wiraswasta, ada area baru untuk mengembangkan bisnis. Bisnis aquarius berjalan dengan sangat baik di luar dugaan, meskipun menghadapi berbagai rintangan.

Semuanya tampak jauh lebih baik sekarang dan aquarius termotivasi untuk berprestasi. Kejar semua peluang yang potensial, karena mungkin belum jelas mana yang paling menguntungkan.

Kesehatan Aquarius

Secara keseluruhan, kesehatan aquarius dalam kondisi baik. Namun, aquarius mungkin akan merasakan sakit yang ringan.

Istirahat dan rilekslah untuk meringankan gejala ini, dan jangan khawatir tentang masalah yang lebih besar. Jangan terlalu terganggu oleh ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penyakit sementara ini.

Keuangan Aquarius

Uang mungkin sulit didapatkan, tetapi kerja keras akan mengimbangi dampak dari nasib buruk. Jika proyek aquarius terasa tidak berjalan sama sekali akhir-akhir ini, mungkin proyek tersebut sedang mengalami kemajuan dengan cara yang tidak disadari.

Jangan putus asa karena situasinya mungkin tidak seburuk yang dipikirkan. Aquarius akan mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras dengan gigih.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces dan pasangan harus saling memahami tentang apa yang dibicarakan untuk menjaga kedamaian dalam hubungan. Terkait karir, lakukan yang terbaik agar pisces segera mendapatkan rekomendasi dari atasan.

Sementara itu, segera periksakan diri ke dokter jika memiliki kekhawatiran serius akan kesehatan. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan urusan keuangan dan mulailah fokus menabung untuk masa depan.

Cinta Pisces

Komunikasi dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah hubungan. Pastikan kata-kata dan niatnya dipahami. Namun, pastikan juga pisces benar-benar memahami apa yang dikatakan pasangan.

Pertengkaran yang tidak perlu dapat terjadi karena kesalahpahaman. Semua hal itu dapat dihindari dengan meluangkan cukup waktu untuk memastikan bahwa kalian berdua saling memahami tentang apa yang sedang dibicarakan.

Karir Pisces

Jika bekerja di sektor perbankan sebagai eksekutif penjualan, pisces berkinerja dengan sangat baik dalam mencapai target. Hal ini adalah perkembangan yang tak terduga, namun sangat menggembirakan.

Ini adalah periode emas bagi karir pisces, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Berikan yang terbaik dan pisces mungkin akan segera mendapatkan rekomendasi dari atasan.

Kesehatan Pisces

Seiring berjalannya hari, pisces mungkin mulai merasa kurang sehat. Jika memiliki kekhawatiran serius tentang kesehatan, segera periksakan diri ke dokter.

Jika tidak, pisces tidak perlu khawatir karena secara keseluruhan kondisi kesehatan pisces baik-baik saja. Cobalah untuk mengesampingkan kekhawatiran dan tidurlah dengan nyenyak.

Keuangan Pisces