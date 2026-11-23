JawaPos.com – Ramalan zodiak Pisces untuk Minggu ini, 23 sampai 29 November 2026, membawa suasana yang lembut namun penuh kewaspadaan.

Zodiak yang dikenal peka dan penuh perasaan ini diminta lebih bijak dalam mengelola emosi dan keputusan.

Ramalan ini mengulas empat bidang penting, yaitu keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan cinta bagi para pemilik zodiak Pisces.

Setiap bidang memuat petunjuk praktis yang bisa dipakai Minggu ini untuk menjalani hari dengan lebih tenang.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Pisces Minggu Ini 23 - 29 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang menuntut kejelasan dan sikap Anda yang jauh lebih hati-hati dibandingkan hari-hari biasa saat ini.

Perhatian Anda bisa saja tertuju pada keuangan bersama atau kesepakatan dengan pasangan maupun rekan usaha Anda.

Jangan meminjamkan uang kepada orang lain hanya karena dorongan perasaan, terutama pada hari Rabu yang emosional.

Hari Kamis dan Jumat sangat mendukung Anda untuk menyusun rencana keuangan yang praktis, rapi, dan realistis.

Waktu tersebut juga cocok untuk mulai menabung dan membicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan orang terdekat.

Tunda dulu investasi dalam jumlah besar sampai keadaan menjadi lebih jelas dan tidak lagi membingungkan Anda.

Baca setiap dokumen dengan teliti dan perlahan sebelum Anda menandatangani atau menyetujui apa pun yang ditawarkan.

Dengan kehati-hatian dan kejernihan berpikir, kondisi keuangan Anda akan tetap aman dan terkendali di segala situasi.

2. Kesehatan

Kepekaan perasaan Anda yang tinggi membutuhkan perawatan diri secara lembut dan penuh perhatian di setiap harinya.

Anda mungkin merasa cepat lelah secara emosional dan sulit tidur dengan nyenyak di sebagian besar malam.

Karena itu, usahakan agar suasana malam hari Anda tetap tenang dan jauh dari kegaduhan yang melelahkan.

Jaga kesehatan kaki, daya tahan tubuh, dan sistem pencernaan Anda dengan pola hidup yang lebih teratur.

Pilih makanan segar yang masih hangat dan jangan lupa minum air putih dalam jumlah yang cukup.

Kurangi kebiasaan begadang dan sebisa mungkin hindari hal-hal yang membuat perasaan Anda terlalu terbebani secara emosional.

Meditasi, musik yang menenangkan, dan berjalan kaki santai dapat mengembalikan ketenangan batin serta kekuatan tubuh Anda.

Rutinitas sederhana itu akan membantu tubuh dan pikiran pulih sehingga Anda kembali merasa damai dan bertenaga.

3. Keberuntungan

Keberuntungan Anda datang melalui kerja sama dengan orang lain dan didukung oleh ketajaman naluri pribadi Anda.

Hari Jumat dan Hari Minggu menjadi hari-hari paling beruntung bagi Anda dibandingkan hari-hari lainnya dalam sepekan.

Angka keberuntungan Anda adalah 3, 7, dan 12 yang bisa dipakai untuk mengundang peluang baik datang.

Warna hijau laut, lavender, dan kuning lembut akan menarik energi positif ke dalam hidup Anda sehari-hari.

Keberuntungan dalam hubungan dengan orang lain terasa sangat kuat setelah momen yang penuh emosi itu berlalu.

Di sisi lain, keberuntungan di bidang karier mulai meningkat pada pertengahan pekan dan terus membaik setelahnya.

Percayalah pada suara hati Anda, tetaplah bersikap jujur, dan perlakukan orang lain dengan sikap penuh kebaikan.

Dengan begitu, rezeki dan peluang bagus akan menghampiri Anda secara alami tanpa perlu dipaksakan sama sekali.

4. Cinta

Urusan cinta terasa penuh angan-angan, lembut, dan memiliki makna yang sangat dalam bagi Anda saat ini.

Pasangan dapat benar-benar memulihkan kesalahpahaman lama lewat obrolan yang lembut dan jujur setelah emosi mulai mereda.

Pada hari Rabu, hindari kecenderungan memuja pasangan secara berlebihan atau menghindari pembicaraan tentang masalah yang ada.

Siapa pun yang masih sendiri mungkin merasa tertarik pada sosok yang baik hati dan sangat tulus.

Hari Sabtu berpotensi menghadirkan sebuah momen yang menjanjikan dalam urusan asmara bagi Anda yang belum berpasangan.

Biarkan rasa welas asih menuntun hati Anda dalam menjalani hubungan, baik yang lama maupun yang baru.

Hari Minggu membawa rasa kedekatan emosional yang sungguh indah dan ketenangan yang menyejukkan bagi jiwa Anda.

Dengan kejujuran dan kelembutan, hubungan Anda akan terasa lebih hangat, nyaman, dan bermakna bagi semua pihak.