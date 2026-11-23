JawaPos.com - Aquarius berada dalam fase peralihan pada Selasa, 24 November 2026. Ada dorongan untuk memulai sesuatu yang baru, sekaligus kebutuhan untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi perjalanan yang sudah dilalui.

Energi yang cukup besar membuat Anda siap menghadapi perubahan, tetapi beberapa hal mungkin masih membutuhkan pertimbangan sebelum benar-benar mengambil langkah.

Hari ini, jangan terburu-buru menentukan arah hanya karena ingin segera memperoleh kepastian.

Gunakan waktu yang tersedia untuk menyusun kembali prioritas dan memahami apa yang perlu dipertahankan maupun ditinggalkan.

Keseimbangan antara keberanian mencoba dan ketenangan dalam berpikir akan membantu Anda mengambil keputusan dengan lebih baik.

Berikut inilah ramalan zodiak Aquarius secara lebih lengkap dilansir dari laman The Astro Scope.

Cinta

Dalam urusan asmara, Aquarius terdorong untuk lebih banyak berkomunikasi sekaligus memahami perasaan sendiri.

Rasa ingin tahu dapat memunculkan keinginan membicarakan berbagai hal baru dengan pasangan atau mengenal seseorang lebih dekat.

Pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab juga mungkin kembali muncul dan membuat Anda ingin melihat hubungan dari sudut pandang berbeda.

Suasana malam berpotensi menghadirkan momen yang lebih hangat dan intim. Tidak semua perasaan harus disampaikan melalui tindakan besar.

Perhatian sederhana, sikap penuh pengertian, dan kesediaan mendengarkan justru dapat memperkuat kedekatan.

Bagi Aquarius yang masih lajang, tetaplah terbuka terhadap kemungkinan baru tanpa terburu-buru menentukan pilihan.

Karier

Aktivitas pekerjaan Aquarius diperkirakan berlangsung cukup padat. Berbagai tugas datang berurutan sehingga Anda perlu mengatur waktu dengan cermat agar tidak kehilangan fokus.

Gangguan kecil berisiko menghambat penyelesaian proyek yang lebih besar, sedangkan pekerjaan singkat dapat diselesaikan di sela-sela kesibukan.

Manfaatkan kondisi fisik yang cukup prima untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

Susun daftar prioritas dan hindari terlalu sering berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain.

Menjelang malam, energi yang masih tersedia dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan pekerjaan penting atau mengevaluasi hasil yang sudah dicapai.

Kesehatan

Aquarius mungkin merasakan tubuh bergerak dengan ritme yang lebih cepat dari biasanya.

Aktivitas yang padat dapat membuat pernapasan dan detak jantung meningkat, sementara pikiran justru membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.

Karena itu, penting untuk tidak hanya memperhatikan produktivitas, tetapi juga kondisi tubuh secara keseluruhan.

Peregangan ringan, latihan pernapasan, atau berjalan santai dapat membantu menjaga keseimbangan.

Berikan jeda di antara aktivitas agar tubuh tidak terus-menerus berada dalam kondisi tegang. Perhatikan sinyal kelelahan dan pastikan kebutuhan istirahat tetap terpenuhi.

Keuangan

Dalam hal keuangan, Aquarius perlu lebih cermat memperhatikan pengeluaran kecil yang sering kali luput dari perhatian.

Biaya administrasi, transaksi digital, pembulatan pembayaran, atau pembelian sederhana mungkin terlihat tidak berarti jika dilihat satu per satu. Namun, akumulasinya dapat memengaruhi kondisi anggaran.

Malam hari menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kembali transaksi sepanjang hari. Periksa catatan pengeluaran dan cari tahu pos mana yang sebenarnya bisa dikurangi.