JawaPos.com – Bagi kamu yang penasaran dengan peruntungan di pekan terbaru, simak ramalan zodiak Capricorn untuk 23 sampai 29 November 2026.

Zodiak Capricorn dikenal praktis, tekun, dan realistis dalam menjalani berbagai urusan hidup.

Minggu ini, sifat tersebut akan banyak membantumu menghadapi urusan keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan cinta.

Berikut ramalan lengkap untuk Capricorn yang bisa menjadi panduan sebelum kamu memulai aktivitas.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 23 - 29 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Sifatmu yang realistis membuat pengelolaan uang sepanjang pekan ini terasa jauh lebih terarah, tenang, dan terkendali.

Pembicaraan penting soal keuangan bisa muncul dan menuntutmu segera memperjelas kesepakatan serta kelengkapan dokumen yang ada.

Karena itu, siapkan berkas dengan rapi agar urusan administrasi tidak menimbulkan salah paham di kemudian hari.

Hindari mengambil keputusan terburu-buru pada hari Rabu, sebab pertimbangan yang matang jauh lebih menguntungkan bagimu nanti.

Hari Kamis dan Jumat sangat mendukung penyusunan rencana menabung serta proses negosiasi yang dilakukan dengan hati-hati.

Manfaatkan dua hari tersebut untuk menata tabungan dan membicarakan kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Tunda dulu rencana investasi berukuran besar sampai situasi benar-benar lebih jelas dan stabil beberapa waktu mendatang.

Terakhir, baca setiap butir kecil dalam perjanjian dengan teliti sebelum kamu membubuhkan tanda tangan apa pun.

2. Kesehatan

Tulang, lutut, dan persendianmu membutuhkan perawatan yang lembut serta perhatian ekstra sepanjang rangkaian hari pekan ini.

Tekanan pikiran berpotensi mengganggu kualitas tidurmu, terutama pada saat emosi sedang memuncak di tengah pekan nanti.

Karena itu, kurangi kebiasaan bekerja sampai larut malam dan batasi waktu menatap layar gawai sebelum tidur.

Perbanyak makanan kaya kalsium, santap hidangan hangat, dan cukupi kebutuhan air putih agar tubuh tetap bugar.

Peregangan ringan atau yoga dapat membantu melemaskan otot dan sendi yang terasa kaku di sekujur tubuhmu.

Berjalan kaki santai selama beberapa menit juga ampuh menjernihkan pikiran yang penat setelah aktivitas padat harian.

Sediakan waktu untuk beristirahat dengan cukup dan jangan memaksa dirimu terus bergerak tanpa jeda sedikit pun.

Tubuh yang cukup istirahat akan membuatmu lebih siap menghadapi seluruh urusan penting yang menantimu di depan.

3. Keberuntungan

Keberuntungan datang perlahan namun pasti dan terus bertambah kuat seiring bergulirnya hari demi hari pekan ini.

Hari Jumat dan Sabtu menjadi hari paling beruntung bagimu, jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang hadir.

Angka keberuntunganmu adalah 8, 17, dan 26 yang dapat selalu kamu jadikan pegangan sepanjang pekan ini.

Warna biru dongker, abu-abu, dan cokelat tua mampu memberikan rasa stabil serta ketenangan di dalam dirimu.

Keberuntungan karier tergolong kuat, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan komunikasi dan penyampaian gagasan kepada rekan.

Sementara itu, keberuntungan finansial mulai membaik setelah hari Kamis berlalu dan peluang rezeki terbuka lebih lebar.

Kesabaran dan konsistensi menjadi sekutu terbaikmu dalam menjemput hasil yang kamu harapkan sepanjang perjalanan pekan ini.

Usaha yang dijalani dengan tekun dan stabil pada akhirnya akan dibalas dengan ganjaran yang sangat melimpah.

4. Cinta

Cinta tumbuh subur lewat obrolan yang jujur dan terbuka antara kamu dengan orang yang kamu sayangi.

Bagi yang sudah berpasangan, bicara dari hati dapat memperdalam rasa percaya satu sama lain secara nyata.

Waktu terbaik untuk melakukannya adalah setelah emosi mereda dan suasana hati kalian berdua mulai terasa tenang.

Sebaiknya jauhi sikap menjaga jarak secara emosional dan kebiasaan terlalu sibuk bekerja pada hari Rabu nanti.

Bagi yang masih lajang, ketertarikan baru bisa muncul lewat sebuah percakapan atau pesan pada hari Jumat.

Tunjukkan sisi dirimu yang lebih ekspresif dan santai agar orang di sekitarmu merasa nyaman berdekatan denganmu.

Memasuki akhir pekan pada hari Sabtu dan Minggu, kamu akan menikmati momen manis yang penuh kedekatan.

Kehangatan yang hadir di sela waktu santai itu akan membuat hubungan terasa semakin dekat dan berkesan.