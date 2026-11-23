JawaPos.com – Zodiak Sagittarius punya banyak kabar menarik untuk dibaca sebelum Anda memulai hari-hari di pekan baru.

Ramalan Minggu ini mencakup periode 23 sampai 29 November 2026 dan membahas empat aspek penting kehidupan.

Keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan cinta dibahas satu per satu supaya mudah dipahami.

Tiap bagian memuat hari-hari yang perlu diwaspadai maupun hari yang layak dimanfaatkan sebaik mungkin.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Sagittarius Minggu Ini 23 - 29 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kondisi keuangan mulai membaik, tetapi tetap perlu berhati-hati dalam mengelola setiap rupiah yang masuk ke dompet.

Pengeluaran tak terduga untuk urusan rumah atau keluarga berpotensi muncul dan menguras sebagian tabungan secara perlahan.

Hindari belanja impulsif pada hari Rabu karena keputusan yang diambil terburu-buru sering berujung pada penyesalan kemudian.

Tunda juga rencana investasi mendadak di hari yang sama sampai Anda benar-benar yakin dengan semua hitungannya.

Hari Kamis dan Jumat lebih cocok untuk memeriksa catatan keuangan dan rekening secara teliti dan menyeluruh.

Waktu itu juga tepat untuk membicarakan urusan properti serta keuangan keluarga bersama orang-orang yang terdekat Anda.

Setelah akhir pekan tiba, pertimbangan Anda menjadi lebih jernih dan tajam dibanding hari-hari yang telah lewat.

Kondisi tersebut membuat rencana keuangan baru lebih mudah disusun serta dijalankan dengan rasa penuh percaya diri.

2. Kesehatan

Stamina Anda tergolong baik, namun tubuh tetap membutuhkan waktu istirahat yang cukup dan pola hidup teratur.

Rasa lelah dan tidur yang kurang nyenyak bisa saja menghampiri Anda dalam beberapa hari ke depan.

Karena itu, ciptakan suasana malam yang tenang agar tubuh dan pikiran dapat benar-benar beristirahat dengan baik.

Perhatikan pula kesehatan pinggul, paha, dan hati karena bagian tubuh tersebut cukup rentan terganggu bila lengah.

Batasi makanan berminyak dan jangan terlalu sering begadang sampai larut malam agar tubuh Anda tetap bugar.

Aktivitas di luar ruangan, peregangan, dan paparan sinar matahari akan membantu menjaga semangat Anda tetap membara.

Pada hari Selasa, pilihlah menu makanan yang ringan supaya keseimbangan tubuh Anda lebih terjaga dengan baik.

Dengan menjaga ritme harian yang konsisten, kondisi fisik Anda akan tetap prima sampai pekan berakhir nanti.

3. Keberuntungan

Keberuntungan sangat mendukung Anda sepanjang pekan berkat sikap optimis yang selalu Anda bawa dalam kehidupan sehari-hari.

Dua hari paling beruntung bagi Anda jatuh pada hari Jumat dan juga pada hari Minggu nanti.

Angka keberuntungan Anda adalah 3, 12, dan 21 yang bisa dijadikan pegangan dalam mengambil berbagai pilihan.

Warna kuning, saffron, atau emas dipercaya mampu menarik kesuksesan datang kepada Anda sepanjang hari-hari pekan ini.

Urusan keluarga dan properti membawa kabar baik yang akan membuat suasana hati Anda menjadi semakin gembira.

Peruntungan di bidang karier juga meningkat setelah hari Kamis sehingga peluang baru pun terbuka lebih lebar.

Tetaplah berpikir positif agar aliran berkah terus mengalir ke dalam kehidupan Anda dengan lancar dan stabil.

Bersikaplah jujur dan rendah hati karena kedua sifat itu menjaga rezeki Anda tetap datang tanpa henti.

4. Cinta

Suasana percintaan terasa hangat, jujur, dan tulus sehingga hubungan Anda berjalan dengan sangat nyaman dan manis.

Bagi yang sudah berpasangan, luangkan waktu tenang bersama di rumah untuk mempererat ikatan perasaan kalian berdua.

Jaga ucapan pada hari Rabu karena kata-kata yang ceroboh dapat dengan mudah melukai hati orang tersayang.

Kejujuran memang penting, tetapi sampaikanlah dengan cara yang lembut agar pasangan tidak merasa tersinggung sedikit pun.

Bagi yang masih lajang, peluang bertemu orang spesial datang melalui teman atau lingkaran keluarga besar Anda.

Hari Sabtu terlihat menjanjikan untuk perkenalan baru, jadi jangan menolak ajakan bertemu dari orang sekitar Anda.

Biarkan sifat riang Anda bersinar karena keceriaan itu menjadi daya tarik yang sangat sulit dilupakan orang.

Hari Minggu menghadirkan momen penuh kasih sayang yang mengisi hati Anda dengan kebahagiaan yang begitu melimpah.