JawaPos.com - Pintu rezeki dari masing–masing orang tentu memiliki keadaan yang berbeda antara satu dan lainnya.

Sebagian pihak ada yang terbuka lebar di jalan yang disenangi sementara yang lain belum sepenuhnya terbuka lebar.

Di akhir tahun 2026 ini sendiri dimungkinkan akan jadi periode banyak rezeki bagi segelintir orang yang beruntung.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan bergelimang harta di akhir tahun 2026 saat derajatnya sampai ikut naik.

1. Weton Selasa Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Kliwon umumnya merupakan orang yang pantang menyerah.

Hidup mereka bisa diibaratkan seperti tanaman yang terus muncul atau tumbuh sekalipun berulang kali layu atau mati karena banyak hal.

Menurut perhitungan, mereka yang berweton satu ini akan jadi salah satu yang banyak membuka jalan rezeki di akhir tahun 2026.

Keberuntungan membuat jalan terjal mereka akhirnya memberikan banyak keberkahan, salah satunya melalui pundi-pundi rupiah dalam jumlah besar.

2. Weton Jumat Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Legi biasanya memiliki sifat yang dermawan.

Nasib hidup yang dijalani biasanya cerah lantaran mereka hidup dalam kebersamaan dan bersikap baik pada semua orang.

hal itu yang membuat keadaan sulit seperti di akhir tahun 2026 ini bisa dilewati tanpa adanya kendala.

Malahan di saat orang bersusah payah, rezeki mereka seakan terus mengalir dari banyak jalan tak terduga.

3. Weton Sabtu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pahing umumnya merupakan orang yang bijak.

Tidak jarang perilaku baik mereka sering dijadikan contoh bagi orang-orang di sekitar yang tumbuh melihat dan merasakan langsung.

Adapun kebijaksanaan dalam berperilaku dan mengambil keputusan diyakini juga akan jadi kekuatan yang dapat memuluskan jalan rezeki.

Di akhir tahun 2026 ini mereka dimungkinkan mendapatkan serangkaian keberhasilan yang tidak hanya akan memberikan uang melainkan juga kehormatan yang lebih tinggi.