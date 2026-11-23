JawaPos.com – Zodiak Scorpio akan menjalani Minggu ini dengan penuh warna, mulai dari urusan uang hingga asmara.

Menurut ramalan untuk periode 23 sampai 29 November 2026, peluang baik datang silih berganti. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu dijaga agar pekan berjalan lancar.

Empat bidang kehidupan, yaitu keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan cinta, akan dibahas satu per satu.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Scorpio Minggu Ini 23 - 29 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kondisi keuanganmu pekan ini tampak menjanjikan, sehingga banyak hal baik bisa kamu harapkan dalam waktu dekat.

Meski begitu, kamu tetap perlu menahan diri agar pengeluaran tidak melonjak tanpa terasa sepanjang pekan ini.

Suasana hati yang sedang meluap bisa saja membuatmu tergoda mengeluarkan uang untuk hiburan atau urusan asmara.

Hindari segala bentuk spekulasi berisiko pada hari Rabu nanti karena peluang rugi lebih besar daripada untungnya.

Hari Kamis dan Jumat mendukung datangnya tambahan penghasilan, terutama lewat inisiatif kreatif atau gagasan pribadi milikmu.

Sebaiknya tunda dulu investasi besar sampai keadaan benar-benar stabil dan kamu bisa berpikir lebih jernih lagi.

Catat semua pengeluaranmu dengan rapi supaya kamu selalu tahu ke mana saja uangmu mengalir setiap hari.

Kamu boleh menikmati hadiah kecil untuk dirimu sendiri selama jumlahnya masih sesuai dengan anggaran yang ada.

2. Kesehatan

Energimu sedang berada dalam kondisi prima dan terasa kuat untuk menjalani aktivitas beberapa hari ke depan.

Namun, gejolak perasaan bisa ikut memengaruhi kesehatanmu sehingga kamu perlu lebih peka terhadap sinyal tubuh sendiri.

Gangguan tidur dan rasa gelisah berpeluang muncul dalam beberapa hari ke depan, jadi waspadalah sejak sekarang.

Karena itu, biasakan beristirahat lebih awal pada hari Selasa agar tubuh dan pikiranmu sempat menenangkan diri.

Jantung, lambung, dan area perut bagian bawah termasuk bagian tubuh yang perlu mendapat perhatian ekstra darimu.

Pilihlah makanan yang ringan dan seimbang, lalu selalu cukupi kebutuhan cairan tubuh secara teratur sepanjang hari.

Olahraga seperti berenang atau jalan cepat sangat dianjurkan untuk membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk di tubuhmu.

Aktivitas fisik secara rutin juga akan membangun stamina sehingga kamu tetap bugar dan tangguh menghadapi hari-harimu.

3. Keberuntungan

Keberuntunganmu sedang sangat kuat pekan ini, terutama dalam urusan cinta serta berbagai hal yang berbau kreatif.

Hari Jumat dan Minggu menjadi hari terbaikmu, jadi manfaatkan keduanya untuk melangkah dengan penuh percaya diri.

Angka keberuntunganmu adalah 9, 18, dan 27 yang bisa kamu jadikan pegangan penting dalam mengambil pilihan.

Warna merah tua, marun, atau hitam akan memberimu tambahan kekuatan ketika kamu mengenakannya sepanjang pekan ini.

Keberuntungan dalam karier mulai membaik di pertengahan pekan, memberi ruang bagimu untuk maju lebih jauh lagi.

Sementara itu, keberuntungan di bidang keuangan pun akan terasa lebih stabil dan tenang menjelang akhir pekan.

Percayalah pada nalurimu dan beranilah mengambil risiko yang sudah dipikirkan masak-masak ketika kesempatan itu datang menghampirimu.

Langkah yang berani namun tulus akan selalu mendapat dukungan penuh sehingga hasil terbaik makin dekat denganmu.

4. Cinta

Urusan asmara menjadi sorotan utama dalam kehidupanmu sepanjang pekan ini dan membawa banyak warna yang indah.

Gairah dan kasih sayang semakin menguat sehingga hubunganmu dengan pasangan terasa jauh lebih hangat dan akrab.

Hari Selasa dan Jumat akan menjadi waktu yang sangat indah bagi kamu yang sudah memiliki pasangan.

Hindari sifat terlalu posesif pada hari Rabu dan tunjukkan rasa percaya kepada pasanganmu dengan sepenuh hati.

Bagi kamu yang masih sendiri, ada kemungkinan bertemu sosok yang amat memikat hati sekitar hari Sabtu.

Karena itu, bukalah dirimu lebar-lebar dan izinkan kebahagiaan itu masuk ke dalam hari-harimu tanpa rasa ragu.

Komunikasi yang tulus dan jujur akan mengubah emosi yang menggebu menjadi cinta yang langgeng dan membahagiakan.

Dengan begitu, hatimu pun akan merasakan kepuasan batin yang dalam serta kedekatan yang terjalin semakin erat.