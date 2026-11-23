JawaPos.com – Bagi kamu yang penasaran dengan peruntungan pekan ini, ramalan zodiak Virgo kali ini layak disimak.

Periode 23 sampai 29 November 2026 membawa pesan penting seputar uang, kesehatan, keberuntungan, dan cinta.

Minggu ini, pemilik zodiak Virgo diminta tetap tenang dan teliti dalam mengambil setiap keputusan.

Ramalan ini dirangkum agar mudah dipahami dan bisa langsung dipakai sebagai panduan sehari-hari.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Virgo Minggu Ini 23 - 29 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kedisiplinan dalam mengatur uang menjadi kekuatan utamamu sepanjang pekan ini, jadi manfaatkan kelebihan itu sebaik mungkin.

Perhatianmu kemungkinan besar tertuju pada keuangan bersama, kerja sama bisnis, atau pembagian biaya dengan orang lain.

Baca semua perjanjian dengan teliti sebelum kamu benar-benar memutuskan untuk menyetujui atau menandatangani komitmen apa pun.

Hindari belanja yang tidak direncanakan pada hari Rabu agar pengeluaranmu tetap terkendali dan dompet tetap aman.

Hari Kamis dan Jumat sangat mendukung untuk menyusun anggaran, merencanakan tabungan, serta bernegosiasi dengan sangat hati-hati.

Sebaiknya tunda dulu investasi besar sampai situasinya lebih jelas dan kamu sudah mengantongi data yang cukup.

Biarkan hasil riset yang menyeluruh menjadi pegangan utama setiap kali kamu harus mengambil keputusan finansial penting.

Dengan cara ini, kondisi keuangan akan tetap stabil dan terhindar dari risiko yang sebenarnya bisa dicegah.

2. Kesehatan

Kesehatanmu akan terbantu jika kamu menjalani rutinitas harian yang tenang dan tidak terburu-buru sepanjang pekan ini.

Stres dan kebiasaan terlalu banyak berpikir dapat mengganggu pencernaan serta kualitas tidurmu, terutama saat pikiran penuh.

Pilih makanan yang ringan dan segar, lalu usahakan makan tepat waktu setiap hari tanpa harus menunda.

Kurangi konsumsi kafein berlebihan karena minuman tersebut bisa membuat tubuh gelisah dan perut terasa tidak nyaman.

Yoga ringan, peregangan, dan latihan pernapasan sangat membantu menenangkan pikiran yang sedang lelah dan penuh beban.

Batasi waktu menatap layar gawai pada malam hari agar tubuh lebih mudah beristirahat dengan sangat nyenyak.

Sempatkan dirimu berjalan kaki sebentar di sela aktivitas untuk melepaskan ketegangan yang menumpuk di dalam pikiran.

Kebiasaan sederhana tersebut akan membantu tubuh dan pikiranmu kembali seimbang serta lebih segar menjalani hari-hari berikutnya.

3. Keberuntungan

Keberuntunganmu mulai membaik sejak hari Kamis dan mencapai titik tertingginya pada hari Sabtu yang akan datang.

Angka keberuntunganmu pekan ini adalah 5, 14, dan 23 yang bisa kamu jadikan pegangan dan penyemangat.

Warna hijau, krem, atau nuansa tanah yang lembut akan membawa energi yang positif untuk menemani aktivitasmu.

Keberuntungan di bidang pekerjaan terasa lebih kuat pada pertengahan pekan, sehingga sebaiknya manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya.

Sementara itu, keberuntungan dalam urusan asmara justru baru bermekaran dengan indah ketika akhir pekan semakin dekat.

Jaga segala urusanmu tetap tertata rapi supaya kamu selalu siap menyambut peluang yang datang tanpa terduga.

Bersikaplah terbuka terhadap uluran tangan orang lain karena bantuan mereka bisa meringankan banyak pekerjaanmu yang berat.

Kerja sama dengan orang di sekitarmu mampu membuka pintu kesempatan yang tidak bisa kamu raih sendirian.

4. Cinta

Energi untuk menjalin hubungan terasa sangat kuat sehingga suasana kebersamaan dengan pasangan akan terasa lebih hangat.

Pasangan yang masih menyimpan masalah lama berpeluang besar menyelesaikannya lewat obrolan yang tenang dan penuh pengertian.

Hargai setiap usaha yang sudah dilakukan pasanganmu, sebab pengakuan sederhana pun dapat mendekatkan hati kalian kembali.

Jangan suka mencari-cari kesalahan kecil pasangan pada hari Rabu supaya tidak muncul perdebatan panjang yang sia-sia.

Bagi yang masih lajang, ada peluang bertemu seseorang yang baru lewat lingkungan kerja atau pergaulan sosial.

Hari Jumat dan Sabtu menjadi waktu yang paling menjanjikan untuk membuka diri terhadap perkenalan yang baru.

Lepaskan keinginan untuk selalu sempurna dan nikmati saja setiap momen yang sedang kamu jalani saat ini.

Pada penghujung pekan, kehangatan manis dan rasa saling memahami akan hadir untuk mengisi hubungan kalian berdua.